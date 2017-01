00:00 · 21.01.2017 por Vladimir Marques/Ivan Bezerra - Repórteres

Um Clássico-Rei precoce. Assim se pode definir o duelo entre Fortaleza e Ceará deste domingo, às 18h15 no Castelão, válido já pela 3ª rodada do Campeonato Cearense. Isso mesmo, o maior clássico do futebol alencarino será disputado com menos de 10 dias de competição, ou seja, com as duas equipes ainda longe da melhor forma física e técnica após poucos minutos jogados. O Vovô entrou em campo apenas uma vez - no dia 18 vencendo o Maranguape - e o Leão, duas - empatando com o Ferroviário e vencendo o Guarani de Juazeiro.

Nos últimos dez anos, as duas torcidas se acostumaram a ver o Clássico-Rei como atração mais adiante no Campeonato, em jogos válidos apenas na 2ª Fase, como em 2015 e 2016, ou em rodadas na 1ª Fase mais avançadas, como em 2007 e 2012 (jogo na 8ª rodada), ou em 2008/2009/2010 (7ª rodada), sempre disputadas no fim de fevereiro.

Apenas em 2005, o jogo foi disputado em um período semelhante, no dia 23 de janeiro, mas já válido pela na 5º rodada, com as equipes empatando em 1 a 1 no Castelão.

Único?

E pela fórmula de jogos apenas de ida na 1ª Fase, o clássico 'madrugador' pode ser o único de 2017. Como a probabilidade de um deles ser eliminado na fase inicial é quase nula, já que 8 clubes de 10 passam de fase, o clássico seria o único caso fiquem de lados opostos das chaves e um deles fique pelo caminho nas quartas ou semifinais.

E pelo clássico ser precoce na sua realização, os dois clubes não tiveram tempo de engrenar e 'acalmar' suas torcidas, por isso carregam ainda a pressão dos resultados de 2016.

Por isso ambos entram pressionados no clássico, mas um pouco mais o Fortaleza, que viu sua torcida impaciente nos dois jogos iniciais, com o técnico e jogadores culpando os 8 anos de Série C.

"Eu já falei isso que são muitas coisas que envolvem o Fortaleza e a gente carrega uma pressão, mas é preciso saber lidar com ela, numa boa", disse o volante Gastón, se referindo ao fato de que a torcida fica mais exigente com os oito anos em que o clube está na Série C.

Já a torcida alvinegra, embora tenha saído satisfeita com a atuação do time na estreia ao bater o Maranguape por 2 a 0 na quarta-feira, pressiona por resultados contra o rival, já que o Ceará não vence o Fortaleza à quatro jogos - duas derrotas e dois empates - por isso espera uma resposta em campo hoje.

"Os tabus fazem parte das histórias dos clubes, mas os grupos mudam. Hoje é outro grupo no Ceará. Tudo pode ser diferente. Esperamos que seja, que a gente quebre esse tabu e nos dê uma condição melhor na tabela", declaro o meia Felipe Menezes.

Formações

No Leão do Pici, o técnico Hemerson Maria vai promover a estreia do centroavante Lúcio Flávio, que não participou dos dois jogos anteriores, pois ainda não estava regularizado.

"Nesse período de pré-temporada é bom a gente fazer muitos treinamentos para melhorar a parte física, mas eu já estava ansioso para poder estrear", disse Lúcio Flávio.

Jogadores do Tricolor e a comissão técnica entendem que a vitória será fundamental para resgatar a confiança da torcida. "Nós tivemos algumas dificuldades e eu não gosto de dar desculpas, mas vários jogadores titulares chegaram nos dias 2, 3 e 4 e quando chegou o dia 15 nós estreamos", disse Hemerson Maria. Mesmo assim, o técnico disse que o grupo está preparado para fazer um grande clássico. Ele planeja lançar três atacantes, Juninho Potiguar, Lúcio Flávio e Gabriel Pereira. Gastón volta à lateral-esquerda.

No Ceará, o técnico Gilmar Dal Pozzo deve manter a base que venceu o Maranguape na estreia. A única dívida é o lateral-esquerdo Romário, que torceu o tornozelo em treino na sexta-feira, com Lucas o substituindo na atividade.

No mais, o treinador espera que a equipe mantenha um padrão e saia vencedora.

"Se colocarmos de novo tudo em prática o que treinamos, a marcação alta, a compactação, e uma equipe organizada, temos uma possibilidade grande de vencermos o Fortaleza. Temos um respeito grande pelo adversário, mas vamos fazer o nosso jogo", disse Dal Pozzo.