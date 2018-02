Clássico-Rei domingo; Vovô tem maratona de jogos

00:00 · 26.02.2018

Com a divulgação dos primeiros jogos da segunda fase do Campeonato Cearense, o Ceará terá mais um desafio nos próximos dias: são três jogos numa única semana, sendo que dois deles são de grande peso para o Alvinegro de Porangabuçu.

Na próxima quarta-feira, 28, às 21h30, o Vovô encara o Atlético/PR pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Em seguida, na sexta-feira, às 20 horas, no Castelão, joga contra o Uniclinic, no Castelão, pela abertura da segunda fase do Estadual. E já no próximo domingo, o Alvinegro terá pela frente o Fortaleza, no segundo Clássico-Rei do ano, que será realizado às 19 horas, no Castelão, conforme a tabela divulgada pela FCF.

A maratona de jogos tem sido um dos questionamentos do técnico Marcelo Chamusca, que falou sobre o assuntos após a vitória diante do Tiradentes, no último sábado.

"Vem mais uma maratona de jogos, mais uma vez desumana, descendo de avião e preparando para jogar, mas é o calendário. Já falei isso aqui e não adianta ficar repetindo. É preparar e alternar os jogadores, porque é humanamente impossível você manter uma só equipe dentro de uma quantidade dessa de jogos, com viagem no meio. Já vamos a Curitiba e depois para Maceió. Vamos precisar continuar alternando, mas ainda bem que o grupo está reagindo bem a essa alternância, está tendo performance também nos jogos e resultados", disse o técnico do Ceará.

Mandos de campo

Com a definição da 1ª fase do Estadual, também ficaram definidos os mandos de campo dos classificados para 2ª fase.

O Fortaleza, primeiro colocado, jogará como mandante contra o Ceará, Iguatu e Ferroviário. Já o Alvinegro, encara Iguatu, Uniclinic e Floresta em casa, na Capital, enquanto o Iguatu terá mando de campo contra Ferroviário, Uniclinic e Floresta.