Clássico paulista que vale muito no Brasileirão

00:00 · 10.06.2017

Um dos destaque do Corinthians na competição, o atacante Jô disse que o time é um dos candidatos ao título ( Foto: Corinthians/Divulgação )

Além de render mais três pontos e uma melhor posição na tabela, o triunfo do São Paulo sobre o Vitória por 2 a 0 serviu para abastecer a confiança do elenco são-paulino às vésperas do clássico com o Corinthians, no domingo, às 16 horas. Esta é a avaliação do técnico Rogério Ceni.

"É sempre bom chegar com uma vitória para encarar um clássico", avisou o treinador, na noite desta quinta-feira. O duelo com o Corinthians será no Itaquerão, às 16 horas de domingo. "É uma tarefa difícil, claro, um time que vem com confiança, embalado", projetou Ceni.

Briga pelo título

Com o fim de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians se manteve entre os líderes do torneio. E a boa colocação fez o atacante Jô esbanjar confiança para a sequência da temporada. Com personalidade, ele deixou de lado o discurso político e colocou a equipe como uma das candidatas ao título nacional. "Desde o começo a gente falava que o Corinthians viria forte. Até pelo Campeonato Paulista que a gente fez, sendo campeão. É lógico que respeitando todas as equipes, mas nosso time vai brigar pelo título, sim. Se não pelo título, por uma vaga na Libertadores, pelo menos. A equipe está em um crescimento bacana", projetou o atacante.

Fluminense

Quarto colocado na tabela, o Fluminense vai a São Paulo neste sábado querendo pontuar para se manter na ponta de cima da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Apesar de ter tropeçado em casa na terça-feira, quando apenas empatou com o Atlético-PR, o time promete ser ofensivo para tentar se aproveitar do momento de instabilidade do Palmeiras. Mas, como tem sido rotina, o técnico Abel Braga precisará lidar com desfalques.