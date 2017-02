Circuito movimenta Praia do Futuro

00:00 · 03.02.2017

Com mais de 200 atletas inscritos, a 1ª etapa do Circuito Cearense de Beach Tennis segue movimentando as areias da Praia do Futuro, em Fortaleza.

A versão do Tênis para a praia, o Beach Tennis, tem as mesmas regras da pontuação do original, mas as bolas e as raquetes são mais leves. É um meio termo do tênis e o frescobol, outro esporte praticado na areia.

O esporte foi criado na Itália e chegou ao Brasil em 2008. Despertando a curiosidade do público, Fortaleza vem ganhando vários adeptos do Beach Tennis. A facilidade com que a pessoa aprende a jogar é o que torna a modalidade um sucesso.

A competição ocorre desde essa quinta-feira (2), nas seguintes categorias: Simples profissional e amador (masculino/feminino), duplas profissionais (masculino/feminino), duplas amadoras (masculino/feminino), master (35,45 e 55 - masculino/feminino), mista profissional e amador, infanto juvenil e iniciante (masculino/feminino).

Premiações

A categoria principal, simples profissional, tem premiação de R$ 3 mil para os vencedores. Nas demais categorias, mais de R$ 10 mil serão divididos em produtos e serviços. As semifinais e finais acontecem no domingo (5), a partir das 8h, na Barraca Santa Praia, na Praia do Futuro.