Ciel é anunciado no Caucaia

00:00 · 14.09.2018

O Caucaia apresentou ontem o atacante Ciel como novo reforço para a Fares Lopes ( FOTO: DIVULGAÇÃO )

As equipes seguem se reforçando para a disputa da Taça Fares Lopes. E desta vez quem anunciou um importante nome do futebol cearense foi o Caucaia.

O time apresentou ontem o atacante Ciel como novo reforço. O atleta, que atuou por muitas temporadas nos Emirados Árabes Unidos, está animado com a possibilidade de defender e ajudar a equipe da cidade em que reside.

"Estou feliz pelo convite e por ter a chance defender o Caucaia EC, equipe da cidade que moro e tenho muito carinho. Quero ajudar o time a buscar os objetivos traçados, pois o grupo vem trabalhando forte, focando crescimento no futebol cearense", comentou Ciel. "O objetivo é somar com a equipe, que conta com jogadores de qualidade e um grande treinador. Respeitando todos os nossos adversários, vamos trabalhar com seriedade e lutar bastante a cada jogo para conseguir os resultados e chegar à decisão, que é a nossa meta inicial", disse o atacante.

Estreia

Já com condições de jogo, o expectativa é que o jogador já faça sua partida de estreia no próximo domingo (16), quando a equipe joga no Castelão contra o Fortaleza. "Quero fazer um grande campeonato para ajudar o time e mostrar que estou em plena forma física e técnica, em condições de jogar por uma equipe de tradição do futebol nacional ou internacional", explicou Ciel.

Empatando nas últimas três rodadas da competição, o treinador Washington Luiz deposita em Ciel a esperança de gols.

"O nosso grupo agradece sua vinda e vamos trabalhar agora para conquistar bons resultados", disse o treinador.