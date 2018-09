Chapecoense volta a vencer e deixa zona de rebaixamento

00:00 · 14.09.2018

A Chapecoense conquistou importante vitória, ontem, ao derrotar, de virada, por 2 a 1, o Atlético-PR, na Arena Condá, em jogo atrasado da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pablo abriu o placar para o Atlético, mas Bruno Guimarães (contra) e Leandro Pereira marcaram os gols pela Chapecoense.

Com o resultado, o time catarinense chegou aos 25 pontos e saiu da zona de rebaixamento. Agora, Vasco, que disputou um jogo a menos, Sport, Ceará (todos com 24 pontos) e Paraná (16) são os piores times da competição. O Atlético-PR, por sua vez, parou nos 27 pontos e é o 14.º na tabela.

Na próxima rodada, a Chapecoense recebe o líder Internacional, na segunda-feira, novamente na Arena Condá. O Atlético-PR enfrenta o Fluminense, em Curitiba, no domingo.

Gols

Os gols saíram no segundo tempo. Aos 15 minutos, Renan Lodi cruzou pela esquerda e Pablo desviou de cabeça para fazer 1 a 0. O atacante chegou a 11 gols na temporada e oito no Brasileirão. Foi o quarto gol do Atlético-PR como visitante no campeonato.

Passado o trauma do gol sofrido, Bruno Silva entrou no lugar de Doffo e passou a imprimir grande velocidade pelo lado direito do ataque da Chapecoense. De tanto insistir, o atacante invadiu a área e cruzou. A bola resvalou em Bruno Guimarães: 1 a 1.

E o gol decisivo saiu aos 42 minutos. Leandro Pereira desta vez acertou a cabeçada e garantiu importante vitória do time catarinense, fazendo o torcedor voltar a sorrir.