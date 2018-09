Chapecoense vence e coloca o Ceará de volta no Z4

00:00 · 18.09.2018

A equipe chegou a 28 pontos, subindo para 16.º e empurrando o Ceará de volta para a degola ( FOTO: CHAPECOENSE )

O Internacional precisava apenas vencer a desesperada Chapecoense para assumir a liderança isolada do Campeonato Brasileiro. Mas nesta segunda-feira, no encerramento da 25.ª rodada, foi surpreendido pelo time catarinense na Arena Condá. Dominado em boa parte dos 90 minutos e diante de atuação inspirada do goleiro Jandrei, acabou derrotado por 2 a 1, de virada, resultado muito comemorado pelos são-paulinos. Isso porque, com este resultado, o São Paulo volta a encerrar uma rodada na liderança do Brasileirão, com 50 pontos, contra 49 do Inter.

Já a Chapecoense pôde comemorar a saída da zona de rebaixamento. A equipe chegou a 28 pontos, subindo para 16.º e empurrando o Ceará de volta para a degola.

Quem esperava um Inter dominante, com futebol digno de quem briga pelo título, viu uma Chapecoense mais inspirada, que pressionou o adversário durante a maior parte do jogo e foi premiada com os dois gols de Leandro Pereira. Nico López marcou para os gaúchos e Leandro Damião teve grande chance para empatar, de pênalti, aos 48 do segundo tempo, mas parou em Jandrei.

O Inter agora tentará a recuperação no próximo domingo, quando visita o Corinthians em São Paulo. Já a Chapecoense joga novamente na segunda-feira, diante do Fluminense, outra vez na Arena Condá.