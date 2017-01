Chape apresenta quatro reforços

00:00 · 10.01.2017

Goleiro Elias, ex-Juventude/RS, é um dos reforços apresentados pela Chape ( FOTO: ARTHUR DALLEGRAVE / JUVENTUDE )

Após a tragédia aérea no final de novembro, a Chapecoense não para de apresentar reforços visando a temporada 2017. Nesta segunda-feira, quatro atletas vestiram pela primeira vez a camisa do clube do interior catarinense: o volante Andrei Girotto, o meia Osman, o zagueiro Luiz Otavio e o goleiro Elias. Dois dias antes haviam se apresentado o lateral-direito uruguaio Emilio Zeballos e o volante Amaral.

Assim como Amaral, Girotto também é volante e passou pelo Palmeiras. O jogador, que se destacou pelo América Mineiro em 2014, passou o ano passado no Japão, defendendo o Kyoto Sanga, da segunda divisão.

O atacante Osman é outro que se destacou com a camisa do América-MG. Ele tem 24 anos e foi bem principalmente na conquista do título do Campeonato Mineiro do ano passado. Ele segue para Chapecó por empréstimo. A equipe de Mato Grosso, aliás, também cedeu o zagueiro Luiz Otávio, de 24 anos, revelado pelo Bonsucesso, do Rio. Ele foi titular da Luverdense nas últimas duas edições da Série B.

O quarto reforço apresentado ontem foi o goleiro Elias, de 21 anos, que se destacou pelo Juventude, vice-campeão gaúcho e semifinalista da Série C.

Do zero

Após ter 19 atletas mortos no acidente aéreo de novembro na Colômbia, a Chapecoense está reconstruindo seu elenco praticamente do zero. Por enquanto, chegaram ao time o goleiro Elias, o lateral Zeballos, os zagueiros Douglas Grolli e Luiz Otávio, os volantes Andrei Girotto e Amaral, os meias Nadson e Dodô e os atacantes Niltinho, Rossi e Osman.

Os meias Martinuccio e Nenêm e o volante Moisés já faziam parte do elenco. O atacante Wellington Paulista e o lateral-esquerdo Diego Renan já treinam com o grupo, mas ainda não foram oficializados.