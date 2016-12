Chance de ressurgir

00:00 · 21.12.2016 por Vladimir Marques - Repórter

Sandro atravessou o status de unanimidade para contestável com o passar dos anos no Ceará. Agora, com a confiança da diretoria, o atleta quer recuperar o momento da primeira temporada no time alvinegro ( FOTO: 27/10/2015 )

O ano para o zagueiro Sandro não foi dos mais agradáveis no Ceará. O jogador atuou em apenas 17 partidas e, quando era muito contestado pela torcida, fraturou a tíbia e foi submetido em agosto a uma cirurgia.

Pelo ano difícil que o zagueiro Sandro teve, sua renovação de contrato poderia ser considerada improvável. Mas o presidente do Vovô, Robinson de Castro, surpreendeu, renovando o vínculo com o clube até o fim do ano que vem e garantindo que o jogador voltará a ser um dos ídolos da torcida.

"O Sandro teve um momento muito bom aqui, caiu de produção por um problema ósseo e está plenamente recuperado. Vamos resgatá-lo. Ele vai voltar a ser o velho Sandro que já foi, um ídolo do clube", disse ele.

Para o jogador, o cenário para 2017 é dos mais complicados por suas lesões nos últimos anos. Este ano ele já havia perdido o início da temporada por um edema ósseo, estreando apenas no dia 6 de abril, em jogo pela Copa do Brasil com o Resende/RJ, partida que marcou seu único gol na temporada.

Ele seria titular com o técnico Sérgio Soares na Série B por 8 rodadas, até deixar o time após falhas contra o Tupi, pela Copa do Brasil e não voltaria mais a jogar, pois no período de recesso para a Olimpíada, o jogador foi operado de fratura por estresse.

Com uma recuperação satisfatória, ou seja, antes da previsão inicial, Sandro chegou a ser relacionado para três partidas, contra Vila Nova/GO, Paraná e Vasco, mas não entrou em campo.

O Sandro que o presidente do clube espera que seja é o de atuações seguras em 2014, quando foi titular absoluto com 59 jogos (48 como titular e 9 gols marcados), ou mesmo em 2015, quando jogou menos (45 jogos, mas 42 como titular) e marcou em três oportunidades.

Parceria

Sandro terá como companheiros no Ceará o também remanescente Valdo, além de dois recém contratados: Rafael Pereira e Luiz Otávio.

Os três atuaram mais na temporada que Sandro e devem sair na frente na luta pela titularidade. Valdo chegou no Ceará no decorrer da temporada e fez 18 jogos na Série B como titular.

Já os dois reforços para a zaga, ambos jogaram mais de 40 partidas em 2016: titular absoluto no Náutico, Rafael Pereira fez 49 jogos e três gols, enquanto Luiz Otávio fez 46 e dois gols marcados. Além deles, um jogador das categorias de base deve ser o 5ª zagueiro para 2017. O técnico Gilmar Dal Pozzo integrará um jovem atleta após a Copa SP de Futebol Júnior.