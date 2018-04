Chamusca diz que resultado ocorreu por méritos do rival

00:00 · 30.04.2018

Marcelo Chamusca acredita que não houve interferência do esquema de jogo ou da escalação no resultado de 3 a 0 para o Flamengo ( Foto: Thiago Gadelha )

O técnico Marcelo Chamusca voltou a mencionar a força do adversário para justificar o novo revés alvinegro no Campeonato Brasileiro da Série A 2018.

Tendo conquistado apenas um ponto em nove disputados, o comandante admitiu a manutenção da estratégia tática, quando voltou a atuar com três zagueiros, mas o resultado foi diferente diante do Flamengo.

> Fragilidade que assusta

"No jogo de domingo (contra o São Paulo) foi igual, a proposta foi a mesma. A diferença está no mérito do adversário, fez o seu melhor jogo na competição. Tivemos muita dificuldade, acho, no primeiro tempo", concluiu o comandante do Vovô.

Aposta

Chamusca até tentou mexer no setor de criação da equipe, praticamente inoperante contra Santos e São Paulo, mas a entrada do colombiano Reina no meio-campo não surtiu o efeito desejado. O jogador acabou substituído no segundo tempo por Wescley, então detentor da posição no plantel titular.

"O Reina veio de uma semana boa de treinamento, demonstrou uma dinâmica na movimentação, um pouco mais intensa e qualificada. Infelizmente, ele não funcionou e o adversário soube aproveitar muito bem o mérito", analisou.

Outra aposta foi na disposição do time no retorno do intervalo, com apenas Felipe Azevedo e Arthur mais adiantados, sem jogadores abertos pelas laterais. No entanto, os atacantes acabaram não sendo municiados, principalmente o vice-artilheiro do Brasil, que só realizou um arremate de perigo contra o gol rubro-negro.

"Nós tentamos consertar no intervalo do jogo, até voltamos melhor, logo com cinco minutos tivemos uma oportunidade com Arthur, mas depois tomamos o segundo gol e desestabilizamos", declarou Chamusca.

Reabilitação

O elenco do Vovô já se reapresenta hoje (30), às 16h, no CT em Porangabuçu.

O foco do Alvinegro agora é o Corinthians, atual campeão brasileiro e adversário no próximo domingo (6), às 11h, em Itaquera/São Paulo. Chamusca projeta mais dificuldades para o Ceará.

"Você perde dentro de casa contra o Flamengo, que é um time que tem investimento até 10 vezes maior que o nosso, aí tem que se reabilitar contra o atual campeão que perdeu também, então sabemos da dificuldade que vamos enfrentar, mas esse é o nosso desafio", apontou o treinador, que ainda não viu o time fazer um gol sequer.