Champions Kids: garotada no clima do futebol europeu

00:00 · 14.12.2017

Sob olhares atentos dos pais, as crianças uniformizadas jogam futebol no Futcenter ( Foto: Kléber A. Gonçalves )

Quem nunca sonhou em ser um jogador de futebol? O trecho da famosa música "É uma partida de futebol" dos mineiros do Skank retrata perfeitamente o lado lúdico das crianças que disputam a 'Champions Kids', realizada no Futcenter, que teve início em 2 de dezembro e desfecho na noite dessa quarta, 13. Foram 450 participantes entre crianças e jovens dos 3 aos 15 anos divididos em diversas categorias.

O coordenador técnico do Futcenter, Hudson Ferreira, comentou acerca da assiduidade dos eventos com temáticas variadas ao longo do ano. "O Futcenter realiza dois eventos por ano e ambos temáticos. Já tivemos a Copa das Confederações no meio desse ano e todo final do ano já é tradicional fazermos a Champions Kids. Percebemos dentro dos alunos uma paixão muito grande pelos times do futebol europeu e aí surgiu a ideia de fazermos um campeonato com esse formato", explicou.

O encantamento com os craques que desfilam categoria pelos campos europeus é evidenciado nas camisas personalizadas de Barcelona, Real Madrid, Chelsea, PSG, Juventus, Bayern dentre outras equipes famosas.

Arthur, de 9 anos, fã de Neymar e Robinho, disse em quais clubes deseja atuar no futuro. "Quero jogar no PSG, Real Madrid ou Barcelona. Meus ídolos são Robinho e Neymar, mas aqui no Brasil eu torço pelo Grêmio", falou, com ar sonhador.

Parceria

Logo na fachada do Futcenter há um grande símbolo do Grêmio, atual campeão da Libertadores e finalista do Mundial de Clubes (graças ao gol de um cearense)."Recebemos profissionais do Grêmio duas a três vezes por ano no Futcenter. Hoje em dia temos sete garotos oriundos da escolinha que moram em Porto Alegre, que atuam nas categorias de base do Grêmio. Temos meninos dos 9 até 14 anos. Esse ano tivemos dois irmãos gêmeos de 9 anos que foram morar lá nas categorias de base do Grêmio. Todo mês de janeiro participamos de uma competição em Porto Alegre", explicou Hudson.