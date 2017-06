Cearenses voltam a campo

00:00 · 10.06.2017

Guarani de Juazeiro e Guarany de Sobral terão importantes compromissos pela Série D. Em partida válida pela quarta rodada, a equipe de Juazeiro do Norte vai ao estádio Pedro Alelaf, em Parnaíba, enfrentar o Parnahyba, terceiro colocado, visando assumir a liderança do grupo A6. O Guaraju está na segunda posição tendo os mesmos 6 pontos do líder América/PE.

Enquanto a equipe do interior cearense sofreu dois gols, os pernambucanos tiveram sua defesa vazada somente em uma oportunidade, justamente na derrota por 1 a 0 diante do Guarani. As duas equipes voltarão a se enfrentar pela última rodada, no encerramento da fase classificatória.

Situação semelhante ocorre entre o terceiro e o quarto colocados do grupo. Os piauienses do Parnahyba ocupam a terceira posição na tabela por terem 1 gol a menos em relação aos potiguares do Globo. Foram 2 gols sofridos por parte do Parnahyba e 3 tentos sofridos pelo Globo. Em todos os outros critérios as equipes estão empatadas.

Cacique do Vale

O Guarany de Sobral, com 4 pontos e segundo colocado no Grupo A5, enfrenta novamente o Maranhão, líder com 7 pontos, no estádio do Junco, domingo (11), às 16h. As equipes voltam a medir forças após a vitória maranhense na rodada passada por 1 a 0, no estádio Castelão (MA). Os sobralenses, que venceram somente na estreia, 2 a 1 em cima do River/PI, ainda buscam a primeira vitória como mandante.

O adversário do Cacique do Vale, por sua vez, está invicto e ainda não teve sua defesa vazada no certame. Caso a equipe maranhense vença a partida alcança os 10 pontos e praticamente assegura classificação para a fase seguinte. River e Potiguar fazem o outro jogo. (Por Paulo Ayrton)