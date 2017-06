Cearenses têm resultados distintos

00:00 · 12.06.2017

Em um domingo de compromissos das equipes cearenses pela na Série D do Campeonato Brasileiro, uma vitória e uma derrota pela 4ª rodada.

No Junco, o Guarany de Sobral venceu o Maranhão por 2 a 1, com um gol de pênalti, aos 44 do 2º tempo. O time maranhense saiu na frente com Marciano, mas Elanardo, de pênalti, e Léo Paraíba garantiram a virada do Cacique do Vale.

Já o Guarani de Juazeiro foi derrotado pelo Parnahyba por 2 a 0, fora de casa, no estádio Pedro Alelaf. Os gols foram marcados nos minutos finais, com Fabinho, de pênalti, aos 37 e Daivison definiu o placar aos 46.

Com o resultado em casa, o Guarany de Sobral está na vice liderança do grupo A5 com 7 pontos, mesma pontuação do líder Maranhão. Já o Guarani de Juazeiro, parou nos 6 pontos ganhos e está na última colocação, que tem Parnahyba, Globo/RN e América/PE também com seis.