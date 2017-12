Cearense vira talismã e salva

00:00 · 13.12.2017 / atualizado às 01:58

O gol salvador do Grêmio foi marcado pelo cearense Everton (ao centro), que entrou no segundo tempo da partida e deixou sua marca na rede adversária aos 4 minutos da etapa inicial da prorrogação ( FOTO: AFP )

Talismã do técnico Renato Gaúcho, o atacante cearense Everton, 21, foi o herói do Grêmio na semifinal do Mundial de Clubes da Fifa. Nessa terça-feira, 12, ele entrou durante a etapa complementar, marcou o único gol da equipe na vitória sobre o Pachuca (MEX) por 1 a 0, na prorrogação, após empate no tempo normal por 0 a 0, em Al Ain, nos Emirados Árabes Unidos.

Com a vitória, o time gaúcho enfrentará na decisão o vencedor do confronto entre Real Madrid e Al Jazira, que se enfrentam nesta quarta-feira (13), às 14h (de Fortaleza), em Abu Dhabi. A final está marcada para sábado (16). É a terceira vez que o time tricolor chega à decisão da competição. Nas outras duas vezes, quando o torneio reunia apenas os campeões da Libertadores e da Liga dos Campeões, a equipe faturou a taça uma vez e na outra deixou escapar. Em 1983, sagrou-se campeão ao bater o Hamburgo. Doze anos depois, perdeu para o Ajax nos pênaltis. A classificação do Grêmio para a final do Mundial de Clubes também coloca fim a um tabu brasileiro de cinco anos.

A última vez que um clube do país passou pela semifinal do torneio foi em 2012, quando o Corinthians faturou o título diante do Chelsea. Na temporada seguinte, o Atlético-MG caiu na semifinal para o Casablanca. Desde então, nenhuma equipe brasileira ganhou a Libertadores.

O técnico Renato Gaúcho culpou o nervosismo da equipe pela vitória sofrida sobre o Pachuca. "No início os jogadores estavam nervosos, falei com eles sobre isso. Não havia motivo para tanto. No segundo tempo, nós melhoramos e na prorrogação o Everton fez aquela bela jogada e marcou", afirmou o treinador, em entrevista ao canal Sportv.

Real completo

O Real Madrid encerrou nessa terça-feira a sua preparação para a estreia no Mundial de Clubes da Fifa, nos Emirados Árabes Unidos. O técnico Zinedine Zidane pôde contar com os zagueiros Sergio Ramos e Raphael Varane e com o atacante Gareth Bale no treino. A maior preocupação recaía sobre Ramos, que na segunda-feira reclamou de dores na panturrilha esquerda. O defensor trabalhou sem dar sinais de dores e mostrou estar em boas condições para enfrentar o Al Jazira, em Abu Dabi.

Varane e Bale têm situação diferente pois já viajaram da Espanha até os Emirados Árabes com problemas físicos. Mesmo assim, vêm treinando normalmente com o restante do grupo. O trio participou do trabalho comandado por Zidane nas instalações da New York University, em Abu Dabi. Os 24 jogadores que compõem a delegação treinaram nessa terça.