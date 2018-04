Cearense no topo do futsal

00:00 · 30.04.2018 / atualizado às 11:16

Bruno Taffy começou nas categorias de base do Fortaleza, mas rapidamente foi para Espanha e ganhou notoriedade pelos gols marcados ( Foto: Thiago Gadelha )

Existem dois Brunos Taffy's. Um, fora das quadras, é tímido e voz mansa. O outro, com a bola no pé, é ousado e corajoso. Foi justamente a combinação destes perfis antagônicos que conquistou a Espanha. Hoje, pode-se dizer que o pivô do Inter Movistar, de Madri, já faz parte do chamado núcleo dos melhores jogadores do mundo. O cearense recém conquistou o bicampeonato da Taça da Uefa, maior torneio de clubes de futsal da modalidade.

Apesar de Bruno Taffy ser desconhecido para boa parte dos brasileiros, o jogador, que começou no Fortaleza, vem batendo recordes. Com o Inter Movistar, conquistou o campeonato europeu pela segunda fez e pode ser pentacampeão da Liga Espanhola ainda nesse semestre, o que seria um feito inédito. "A gente sempre pensa no próximo campeonato. Já fizemos história no ano passado. Agora é trabalhar e continuar ganhando sempre", diz o jogador que fez nove gols na temporada 2017-18. Bruno exalta os seis anos na Espanha e não hesita em falar do companheiro de clube, o português Ricardinho, eleito melhor jogador do mundo por cinco vezes. "Eu aprendi muito jogando aqui, pois melhorei o que tenho de bom. Aprendi a competir em alto nível, sempre fui cobrado por saberem que eu tenho um grande potencial. Aqui me formei como homem. Estou jogando com os melhores".

Segundo o portal de notícias da principal rede de televisão portuguesa, a RTP, Ricardinho pode estar se transferindo para o Sporting Lisboa, time que foi derrotado na final da Taça Uefa por 5 a 2. Os Leões estão dispostos a pagar 5 milhões de euros por quatro anos de contrato.

Cidadania espanhola

Pelo tempo que vive na Espanha, o cearense está próximo a conquistar a dupla cidadania. "Fiz todas as provas e entreguei toda a documentação e, agora, é só aguardar que eles aprovem e eu me torne espanhol", disse.

Questionado sobre a possibilidade de defender a Fúria, Taffy não descartou, mas afirma que o Brasil é a prioridade. "Eu não me fecho a possibilidade de defender a Espanha. Já fui convocado para defender a seleção brasileira e foi uma das maiores experiências da minha vida. Amo o meu País, mas a gente tem de agarrar as oportunidades que aparecem. É algo que precisa ser pensado. Eu ainda quero defender o Brasil, mas tudo pode acontecer. Não sou de dizer 'nunca'".

Bruno desembarcou na Espanha em 2012 para defender o Fisiomedia Manacor, clube em que atuou por dois anos. Após se destacar no Palma Futsal, onde fez 45 gols, o pivô chegou em 2016 ao Inter Movistar. Pela seleção brasileira, o jogador foi convocado uma única vez e fez uma partida amistosa, contra o selecionado da Catalunha, quando marcou dois gols. O Inter terminou a primeira fase no Espanhol, na liderança, com 71 pontos, um a mais que o Barcelona. Nos playoffs, a equipe madrilenha encara o Ribera Navarra.

Por Ideídes Guedes