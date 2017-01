Cearense estreia com dois gols

00:00 · 30.01.2017

Bruno Taffy é um dos talentos que o futsal cearense exportou nos últimos anos. A estreia na seleção brasileira é a coroação de um trabalho ( Foto: Ernesto Aradilla )

O cearense Bruno Taffy, que joga no Inter Movistar, da Espanha, finalmente fez a sua estreia pela seleção brasileira de futsal durante o amistoso contra a seleção da Catalunha, disputado ontem, na Espanha.

E o 'debut' do cearense não poderia ser melhor. Ele marcou duas vezes na goleada de 4 a 0 do selecionado brasileiro contra os catalães. Taffy entrou no segundo tempo e fez a diferença na partida, quando o time brasileiro já vencia por dois a zero, com dois gols de Ferrão.

No primeiro gol do ala cearense na partida, ele trocou passes com Fernandinho na cara do gol, deixando o goleiro na saudade. Com a meta aberta, ficou fácil para o cearense marcar.

No segundo gol, o time catalão se atrapalhou ao tentar ataque com goleiro-linha, e novamente sem arqueiro, Taffy fez mais um.

Emoção

Em entrevista ao Diário do Nordeste, Taffy falou da emoção de vestir a camisa da seleção do seu País. "Sensação indescritível, principalmente na hora do hino, passou um filme pela minha cabeça, tudo que eu para chegar até aqui. Não tem nem palavras. Emoção muito grande. Entrei um pouco nervoso no começo, mas depois me soltei aí consegui fazer os gols. A gente ganhou, então, feliz demais poder estar aqui, fazendo o que eu mais gosto", descreveu o atleta.