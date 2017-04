Cearense em ação no UFC

00:00 · 08.04.2017 por Irailton Menezes - Repórter

Thiago 'Pitbull' Alves vem de derrota para Jim Miller e tenta dar a volta por cima na organização, assim como seu adversário, Patrick Côté, que perdeu sua última luta para Donald 'Cowboy' Cerrone ( Foto: UFC )

As emoções do UFC, maior evento de MMA do mundo, estão de volta neste sábado (8), a partir das 19h15, quando todas as atenções estarão voltadas para a cidade de Buffalo, nos Estados Unidos, com destaque para a defesa de cinturão de Daniel 'DC' Cormier, que enfrenta Anthony 'Rumble' Johnson pela categoria meio-pesado.

No entanto, o público brasileiro, mais precisamente o nordestino, estará de olho na segunda luta do card principal, entre o cearense Thiago 'Pitbull Alves e o canadense Patrick Côté, válida pela divisão dos meio-médios.

Para o representante do Ceará, será a grande oportunidade de retomar o caminho das vitórias na organização, onde já emplacou uma sequência (sete seguidas) que lhe rendeu o direito de disputar até cinturão contra a lenda Georges St-Pierre, em julho de 2009. "Achei maneira a luta, o Côté é experiente, tem muito tempo de UFC, então acho que vai ser maneiro bater nele. É um cara que tem uma trocação ok, o chão ok, o wrestling ok, começou a usar mais o wrestling nessa categoria, é um cara duro, mas sou melhor que ele em todos os cantos", disse Thiago Alves em entrevista ao Canal Combate.

Nas últimas vezes em que lutou, o Pitbull encarou adversários duros (Carlos Condit e Jim Miller). Chegou a fazer boas lutas, mas foi derrotado nas duas oportunidades. Mas desta vez, ele está de volta a categoria que o alavancou na carreira e afirmou que fez a escolha certa, visto que o processo de perda de peso nos leves estava prejudicando sua saúde. "Não foi um erro, nem acerto, foi algo para aceitar. Vi a oportunidade, tentei, infelizmente não deu certo, mas o bom disso é que consegui perder de 5 a 7kg de peso que não pertenciam ao meu corpo. Hoje em dia ando com 84kg, é bem mais fácil de perder o peso, vai me deixar mais ativo, vou lutar bem mais durante o ano que é o que sempre quis", detalhou.

'Casca grossa'

Se Thiago Alves está confiante na vitória, o mesmo pode ser dito do canadense Patrick Côté, que assim como o cearense é tido com um dos lutadores mais duros da organização.

Famoso pela luta (valendo cinturão) que travou contra Anderson Silva, em agosto de 2008, Côté reune características de um jogo técnico e ao mesmo tempo agressivo, dentro do octógono. Tudo isso sem deixar de lado a velha provocação. "Eu sei que eu tenho melhor boxe do que ele, e eu tenho melhor poder do que ele, e eu vou ser um cara maior. Eu vou intimidar ele", revelou o lutador ao site americano MMA Junkie, se referindo ao combate deste sábado.

O UFC 210 ainda reserva, no co-main-event (segunda luta principal da noite) o duelo entre dois grandes nomes da categoria peso-médio: Chris Weidman e Gegard Mousasi. O vencedor deste duelo ficará bem mais próximo de ser o próximo desafiante ao título da divisão, que hoje é do inglês Michael Bisping.

Saiba mais

Evento

UFC 210

08/04, em Buffalo (EUA)

Card PRINCIPAL (A partir de 23h):

Main-event: Daniel Cormier x Anthony Johnson (meio-pesaso)

Co-main-event: Chris Weidman x Gegard Mousasi (peso-médio)

Cynthia Calvillo x Pearl Gonzalez

Thiago Pitbull x Patrick Côté

Will Brooks x Charles do Bronx

Card PRELIMINAR (A partir de 19h15):

Myles Jury x Mike de la Torre

Kamaru Usman x Sean Strickland

Shane Burgos x Charles Rosa

Patrick Cummins x Jan Blachowicz

Josh Emmett x Desmond Green

Gregor Gillespie x Andrew Holbrook

Katlyn Chookagian x Irene Aldana

Magomed Bibulatov x Jenel Lausa

Brasileiros

Thiago Alves e Charles do Bronx representam o Brasil no evento deste sábado (8).