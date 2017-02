Cearense crava Tom Brady como melhor da história

00:00 · 07.02.2017

Para o atleta de 26 anos, observar os grandes jogadores da NFL é importante para a melhoria do esporte dentro do Brasil ( Foto: JL Rosa )

Surpreendente, emocionante, histórico, lendário. Todas essas palavras podem ser utilizadas como adjetivos para o duelo entre New England Patriots e Atlanta Falcons, no último domingo (5), no Texas. O Super Bowl 51, sem dúvidas, ficou marcado para sempre nos anais do esporte. A equipe de Boston, guiada por um Tom Brady disposto a fazer história, conseguiu retirar uma impressionante diferença de 25 pontos, restando somente pouco mais de um quarto de jogo, para protagonizar a maior virada dentro de uma final em 51 anos e conquistar seu pentacampeonato nacional.

Para o fullback do Ceará Caçadores, Rafael Caminhão, o confronto serviu para encerrar uma polêmica antiga: qual o maior jogador de futebol americano de todos os tempos. Segundo o cearense, a performance do quarteback de 39 anos mostrou que o atleta está acima de nomes como o lendário Joe Montana. "O quarteback, como principal jogador, já possui um destaque. O Brady, por si só, é fora de série. Outro daquele nível é muito difícil encontrar. Muita gente cita o Montana, um jogador mais antigo, como melhor, e existe bastante essa comparação. Mas, em números, o Brady o supera basicamente em quase tudo. Na minha opinião ele é o maior da história", comentou.

De acordo com o atleta de 26 anos, confrontos como o do último domingo servem não só como uma forma de lazer, mas também como uma inspiração técnica e tática. Para ele, o alto nível da National Football League (Liga Americana de Futebol, NFL) é sempre algo a ser observado. "Nós do Caçadores assistimos os jogos com um olhar clínico. Tentamos ver os detalhes das jogadas e a dinâmica dos ataques", pontuou o jogador.

Logo de cara, com seu apelido, Rafael já chama logo atenção. Apesar de lermos seguidamente diversos nomes caricatos no nome do futebol, o termo caminhão causa certa estranheza. A alcunha, porém, casa perfeitamente com a posição do jogador, que, além de ajudar seu quarteback com bloqueios na defesa, possui a função de romper as linhas defensivas adversárias em busca de jardas.

Crescimento no Estado

É notório que o futebol americano é um dos esportes que mais cresce no Brasil. A própria NFL já cogitou a realização de algum duelo no país, como faz costumeiramente na Inglaterra.

Para Rafael, as últimas médias de público do Caçadores também mostram esse crescimento no Ceará. "Aqui no Estado, possuímos, por exemplo, uma boa média de público, além da presença de muitos parceiros", explica.

O time de Caminhão, coincidentemente, inicia sua preparação para o ano de 2017 no final de semana seguinte ao fim das atividades nos Estados Unidos. Os jogadores, que voltarão aos treinos neste domingo (12), só retornarão aos gramados, de forma oficial, na metade deste ano. Dois amistosos, porém, devem ser marcados entre os meses de março e abril. O atleta inclusive adiantou que uma das partidas será na Capital, enquanto o outro desafio será fora de casa. (João Pedro Guedes)