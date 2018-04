Ceará X Flamengo: Castelão receberá maior público do ano

00:00 · 28.04.2018 / atualizado às 13:33

No 1º jogo em casa do Ceará, diante do São Paulo, o público pagante foi de 30.186 ( Foto: Kléber A. Gonçalves )

A partida deste domingo entre Ceará e Flamengo pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A terá o maior público do ano até então no Castelão.

Com os 31.026 ingressos vendidos antecipadamente e mais cerca de 10 mil sócios-torcedores alvinegros esperados pelo clube cearense - 10.878 compareceram diante do São Paulo no domingo anterior pela Série A - já estão garantidos pelo menos 41.026 pagantes. Vale lembrar que o Alvinegro fez um Feirão de sócios-torcedores para novas adesões e o número de sócios para o jogo com o Flamengo pode ultrapassar a marca de 10 mil do jogo anterior.

Este público parcial já supera o recebido no segundo jogo da final do Campeonato Cearense, entre Ceará e Fortaleza no dia 8 de abril, quando 39.920 pagaram ingresso.

No 1º jogo em casa do Alvinegro na Série A, diante do São Paulo no último domingo, o público pagante foi de 30.186.