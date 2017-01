Ceará vence Madureira e divide liderança

00:00 · 05.01.2017

Vovô conseguiu a vitória nos minutos finais da partida. Os 3 pontos colocam o Ceará firme na ponta do grupo

Diferentemente da temporada passada, quando estreou com derrota, o Ceará começou com o pé direito na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2017. Atuando no estádio Vereador José Ferez, em Taboão da Serra/SP, o Vovozinho bateu o Madureira/RJ por 2 a 1, nessa quarta-feira (4), com gols de Samuel e Arthur. André diminuiu para os fluminenses. O tento da vitória alvinegra aconteceu apenas aos 44 minutos da etapa final.

Com o triunfo, o time cearense agora divide a liderança do Grupo 19 da Copinha. Pela outra partida da chave, o Taboão da Serra/SP, dono da casa, também venceu, ao bater o Luverdense pelo placar de 2 a 1.

Em seu próximo compromisso na competição, o Ceará encara o Luverdense, nesta sexta-feira (6), às 15h (de Fortaleza). A partida, como todas do grupo, será disputada na cidade-sede de Taboão.

Floresta é derrotado

O terceiro representante do Ceará na Copa São Paulo, o Floresta, teve um duelo difícil logo na sua estreia. Contra o Santos, a equipe cearense foi derrotada por 1 a 0, na Arena Barueri.

Após resistir bem no primeiro tempo, o Floresta sofreu o gol logo no primeiro minuto da segunda etapa. Após bate-rebate dentro da área, a bola sobrou com o atacante Giovane, sem ninguém na frente, para só completar para o gol.

O Floresta conseguiu impor bem seu ritmo durante boa parte do segundo tempo e muitas vezes até chegou com perigo no gol da equipe paulista.

Nos minutos finais do jogo, o time sentiu o cansaço e diminuiu o ritmo de ataques. Satisfeito com o resultado, o Santos pouco atacou e se fechou bem para garantir sua primeira vitória.