00:00 · 08.06.2017

Para o duelo com o Brasil de Pelotas/RS no próximo sábado às 16 horas no estádio Bento Freitas pela 6ª rodada da Série B, o Ceará terá dois desfalques certos: o volante Pedro Ken, suspenso e o atacante Élton, lesionado, retornando assim para a capital cearense.

Para o lugar dos dois, Givanildo Oliveira solicitou a ida para Pelotas do volante Jackson Caucaia e do atacante Arthur.

O técnico Givanildo Oliveira explicou a necessidade de repor em número de jogadores o grupo para o jogo seguinte. "Estamos com 19 jogadores e com menos dois, é muito pouco para ir para um jogo desse com obrigação nossa de ganhar".

O treinador alvinegro comentou a expulsão de Pedro Ken, que considerou rigorosa por parte do árbitro ao dar cartão vermelho direto ao jogador. "Esse problema é geral. No primeiro tempo todo ele não deu nenhum amarelo, e no segundo tempo qualquer coisa era cartão. E o Pedro não tinha amarelo e achei muito rigoroso da parte do árbitro", analisou.

Sobre a situação do atacante Élton, o médico do Ceará Dr. Leandro Rêgo explicou: "O atleta sentiu desconforto em região posterior da coxa esquerda e volto a Capital para avaliação clínica e imaginológica. Dada a peculiaridade do período longo de viagem, o departamento de futebol demanda plenas condições de jogo dos atletas. Vale ressaltar que a apreciação adequada do quadro clínico do futebolista sempre é melhor realizada nas dependências do clube".

Apronto

A equipe alvinegra já se encontra em Porto Alegre onde realizará dois treinos antes da partida, ocasiões que o técnico Givanildo Oliveira definirá a equipe que enfrentará o time xavante.

O volante Richardson espera que a equipe esteja ajustada em campo para o duelo com o Brasil. "Vamos ter mais um jogo complicado, sabemos como é difícil jogar lá contra o Brasil, pela pressão da torcida e da equipe deles, mas teremos alguns dias para trabalhar, chegarmos preparados e fazermos um grande jogo".