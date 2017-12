Ceará quer volante mais 'marcador'

00:00 · 18.12.2017

Técnico Marcelo Chamusca e a diretoria do Vovô sabem da necessidade de ter um jogador com maior poder de contenção no elenco ( Foto: JL Rosa )

O Ceará está em busca de um volante com característica mais de marcação para dar mais opções de montagem de time para o técnico Marcelo Chamusca. O presidente do clube, Robinson de Castro, confirmou a busca por um jogador de perfil diferente dos volantes que hoje compõem o grupo para 2018.

"Queremos trazer mais um volante. Estamos buscando um no mercado, um de contenção, de mais marcação, pois nossos volantes são aqueles que saem mais para o jogo, jogadores mais técnicos, de bom passe, por isso precisamos para o elenco um volante de perfil diferente". Para Robinson, as situações de jogo podem exigir que o time se feche um pouco mais, por isso a importância da contratação.

"Ter um volante mais pegador é muito útil para segurar um resultado, fechar a 'casa', como se diz no futebol", explicou.

Opções

Hoje, os quatro volantes que integram o elenco do Vovô são Raul, Richardson, Pedro Ken e Jackson Caucaia, todos com características de segundo volante, mas que podem cumprir a função do volante central, principalmente Raul e Richardson. O volante Emerson Santos, o Piauí, cria da base, também integra o grupo, mas deve ser emprestado.