Ceará garante vaga na insistência

00:00 · 22.02.2018 por Vladimir Marques - Repórter

No futebol é comum afirmar que não existe justiça, onde nem sempre quem joga melhor vence. Mas ontem à noite o time que merecia, sendo superior em toda partida, venceu: com um gol aos 48 minutos do 2º tempo, o Ceará bateu o Londrina por 2 a 1 no Estádio do Café, no interior paranaense, avançando para a 3ª Fase da Copa do Brasil, para enfrentar o Atlético/PR.

A classificação emocionante do Vovô rendeu R$ 1,4 milhão ao clube. Agora, depois de decidir sempre em jogo único fora de casa, o Vovô medirá forças com o Rubro-Negro em duas partidas, sendo a segunda como mandante. As datas ainda serão definidas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), mas o Ceará deve atuar no dia 28 em Curitiba, na Arena da Baixada e dia 14 de março no Castelão.

Desde o início de partida o Ceará mostrou que proporia o jogo mesmo atuando fora de casa. Com um bom toque de bola e tabelas rápidas e Élton fazendo bem o pivô, o Vovô tinha o controle da partida, mas pecava na conclusão da jogada, errando ou o último passe, ou a finalização.

Em uma das jogadas criadas, Élton preparou para Pio, mas o lateral chutou forte por cima.

O time da casa era pouco presente no ataque mas conseguiu ser mais efetivo que o Vovô, abrindo o placar aos 28 minutos em finalização do perigoso Carlos Henrique, impedido.

O Alvinegro não se abalou com o gol, continuou atacando, mas viu sua situação ficar mais complicada com um pênalti marcado aos 41 minutos. Mas o volante Germano perdeu a cobrança, batendo para fora, mantendo o Ceará vivo no jogo.

Heroico

Se na etapa inicial o Alvinegro era melhor mas não conseguiu o gol, no 2º tempo o jogo virou.

Desde o início o Ceará levou perigo ao gol de César, perdendo chances sucessivas, as melhores com Felipe Azevedo e Juninho. Mas de tanto insistir, o Vozão empatou, em cobrança de falta colocada de Juninho, aos 22 minutos.

O técnico do Ceará, Marcelo Chamusca enalteceu o domínio que o sua equipe teve durante os 90 minutos, conseguindo uma classificação heroica.

Um minuto depois, Germano fez outra falta dura e foi expulso. Era a senha para o Vovô pressionar ainda mais e evitar as penalidades máximas. Com isso, Chamusca pôs Luidy, Roberto e Arthur, indo com tudo para cima do adversário.

A pressão pelo gol da vitória foi forte, mas o Ceará continuava perdendo boas chances, com Élton, Felipe Azevedo e Pio. Foi quando brilhou mais do atacante Arthur: aos 48 minutos, após cobrança de escanteio, o camisa 40 marcou de cabeça, para festa efusiva de toda equipe.

Após a classificação heroica, o técnico Marcelo Chamusca destacou o domínio de sua equipe.

"Fizemos um jogo consistente, de muitas oportunidades e poderíamos ter feito o segundo gol muito mais cedo. Estou muito feliz pela forma que conquistamos a classificação, com o jogo todo o Ceará como protagonista", declarou o técnico, em entrevista à Rádio Verdes Mares.