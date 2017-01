Ceará estreia hoje contra o Maranguape

00:00 · 18.01.2017 por Vladimir Marques - Repórter

Depois de muita expectativa por parte da torcida, a temporada de 2017 inicia oficialmente hoje para o Ceará. O Alvinegro estreia no Campeonato Cearense contra o Maranguape, às 21 horas, no estádio Domingão, em Horizonte. O duelo é válido pela 2ª rodada do Estadual, já que o jogo da 1ª rodada originalmente marcado para o dia 15 de janeiro, contra o Tiradentes, foi remanejado para o dia 1º de fevereiro, para respeitar os 30 dias de férias do elenco alvinegro.

Com apenas 16 dias de pré-temporada, a mais curta do clube nos últimos cinco anos, o técnico Gilmar Dal Pozzo, que fará sua estreia no comando do Vovô, priorizou os trabalhos com bola desde o início, em treinos técnicos e táticos para dar um padrão possível para uma equipe titular, sempre priorizando um esquema de jogo, o 4-1-4-1, variando para o 4-3-3.

A formação que inicia a temporada pelo Alvinegro mescla cinco remanescentes com seis novos contratados: Éverson, Everton Silva, Sandro, Rafael Pereira e Romário; Jackson Caucaia; Richardson e Felipe Menezes; Douglas Baggio, Lelê e Magno Alves.

As baixas para o jogo são o volante Matheus Trindade e o atacante Alex Amado, que não foram regularizados.

O treinador Gilmar Dal Pozzo afirmou que a expectativa para a estreia é boa. "Procurei desde o início dos trabalhos implementar um sistema, com uma outra variação, e respeitando a característica dos atletas. Agora é a hora da verdade, de se colocar em prática em campo, em jogo valendo três pontos. Eu estou confiante, claro que treino é uma coisa, jogo é outra. Se comprovar o que vi nos treinos, a expectativa é boa", explicou o treinador do Ceará.

Depois dos treinamentos, o treinador espera que a equipe já mostre um padrão. "Quero uma equipe organizada sem a bola, marcando pressão e com a bola, assumir o jogo. Dentro do sistema eu estou satisfeito, mas é humanamente impossível fazermos um jogo perfeito. Talvez demore três ou quatro jogos para termos uma identidade de equipe para ter uma sequência boa de competição. Vamos tentar acelerar esse processo", analisou ele.

Em seguida, Dal Pozzo garantiu respeito ao adversário. "O primeiro passo é ter respeito ao adversário, respeitar o Maranguape, que mostrou ser uma equipe organizada e de muita velocidade", finalizou o treinador.

Os jogadores do Alvinegro também esperam uma boa estreia. "Em duas semanas o entrosamento não está bem afinado, mas fizemos excelentes treinos. Agora é dar o nosso melhor e começar o ano com vitória, com o pé direito", afirmou o zagueiro Rafael Pereira.

Maranguape

Se o Vovô estreia hoje, o Maranguape já entrou em campo no domingo e empatou pela 1ª rodada, contra o Itapipoca em 1 a 1, no estádio Perilo Teixeira.

Com a impossibilidade de mandar partidas no Moraisão, em Maranguape, o Gavião da Serra transferiu a partida para o Domingão, em Horizonte, local em que já atuou em amistoso diante da equipe da casa.

Para o jogo com o Vovô a equipe do técnico Reginaldo França pode ter duas estreias, o zagueiro Diego e do meia Leandro.