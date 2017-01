Ceará enfrenta o Inter pela Copinha

00:00 · 13.01.2017

Caso o Vovô, do atacante Rafinha, elimine o Inter e avance para as Oitavas da Copinha, repetirá 2016, quando chegou entre os 16 melhores ( FOTO: BRUNO RIGANTI )

Já entre os 30 melhores da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Ceará terá o seu maior desafio no certame até então. Enfrentará hoje o Internacional/RS pela 3ª Fase da Copinha às 15 horas (horário de Fortaleza) no estádio Nicolau Alayon, por uma vaga nas oitavas de finais.

Como na fase anterior, quando eliminou o Mogi Mirim ao batê-lo por 2 a 1, a partida é eliminatória e em caso de empate no tempo normal, a decisão irá para os pênaltis.

O Inter tem a segunda melhor campanha geral da competição, com quatro vitórias e tendo goleado o Taboão da Serra por 6 a 0 na fase anterior.

Caso o Ceará avance para as oitavas de finais, já repetirá a campanha de 2016. No ano passado, o Vovô eliminou nas fases eliminatórias, o Santos nos pênaltis e o Joinville por 3 a 2, parando no Cruzeiro com a derrota de 2 a 1 e terminou na 14ª colocação.

O curioso desta fase da Copinha é que um dos eliminados será o 16º clube nas oitavas. Para formar o chaveamento, a Federação Paulista de Futebol (FPF), além dos 15 vencedores, precisará de mais um time, que será o eliminado que tiver a melhor campanha acumulada na competição, da primeira rodada até esta terceira fase.

O critério curioso de classificação é mais provável para o time gaúcho caso seja eliminado nos pênaltis, já que venceu os 4 jogos. Para o Vovô, que chegaria a 11 pontos na classificação geral caso caia nas penalidades, precisará torcer para que todos os times de campanha superior a ele avancem de fase. O Ceará já tem melhor campanha que os eliminados: Novorizontino, Sport, Náutico, Primavera, RB Brasil, Paraná e Capivariano.