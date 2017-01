Ceará é 1º do grupo e Floresta é eliminado

00:00 · 09.01.2017

Alvinegro terminou a primeira fase invicto e agora pega o Mogi Mirim na fase eliminatória da principal competição nacional de juniores ( Foto: Bruno Riganti )

Já classificado para a 2ª Fase da Copa São Paulo de Juniores com uma rodada de antecedência, o Ceará entrou em campo hoje à tarde contra o Taboão da Serra/SP com o objetivo de garantir o primeiro lugar do grupo 19. E conseguiu. O Alvinegro empatou em 1 a 1 com a equipe sede do grupo e enfrentará na 2ª Fase o Mogi Mirim, que foi o segundo colocado do grupo 20.

Com seis pontos em dois jogos, o Vovô já entrou em campo classificado. Mas o time da casa, o Taboão, precisava pelo menos empatar para também avançar de fase, já que o Madureira venceu seu jogo com o Luverdense.

O Vovô, jogando com inteligência tática, segurou a pressão na etapa inicial e no abriu o placar nos primeiros minutos do 2º tempo com Rafinha, aos três: 1 a 0. Mas o desespero do Taboão da Serra tornou o jogo complicado, com muita pressão do time da casa em busca do gol de empate, que veio aos 38 minutos, com Vinícius: 1 a 1.

Eliminados

O Floresta também entrou em campo ontem pela Copinha, mas decepcionou. O time da Vila Manoel Sátiro foi goleado por 5 a 1 pelo Rio Branco/AC e terminou na última colocação do grupo 25. Uma vitória classificaria o Floresta, que terminou com três pontos.

Outro que não foi bem na competição foi o Fortaleza, que se despediu no sábado com derrota para o Independente/SP. O Leão já tinha perdido as duas partidas anteriores e deixou a competição sem pontuar.