Ceará contrata Maxi Biancucchi

00:00 · 17.01.2017

O meia-atacante Maxi Biancucchi já atuou em um clube do Nordeste, o Bahia e disputou a final do Nordestão de 2015 contra o Ceará ( FOTO: BAHIA / DIVULGAÇÃO )

O Ceará continua reforçando seu elenco para temporada de 2017 e contratou o meia-atacante argentino Maxi Biancucchi (ex-Bahia, Vitória, Flamengo e Olímpia-PAR), de 32 anos, uma das principais apostas do time para este ano.

LEIA MAIS

.Mudou a rotina

Ele assinou contrato até o m de 2017 e, segundo a diretoria alvinegra, não houve 'loucura para trazer' o jogador. Ele estaria dentro teto salarial estabelecido de R$ 50 mil.

"Todos os três meias eram mais de clássicos - Felipe Menezes, Felipe Tontini e Ricardinho - e o Maxi é mais dinâmico, diferente dos demais. Ele chega na madrugada de terça para quarta-feira e será apresentado na quinta. O teto do Ceará é R$ 50 mil para o Campeonato Cearense e nenhum jogador ganha acima disso. Todo jogador está dentro deste teto e não significa que ganhe o teto, pode ganhar menos", explicou o presidente do clube, Robinson de Castro.

O mandatário alvinegro declarou ainda que era um desejo do clube e do jogador, um acerto, desde a final da Copa do Nordeste em 2015.

"Foi um namoro que ele tinha com a gente desde aquela final da Copa do Nordeste que ganhamos contra o Bahia, que ele se fascinou com aquela final mesmo tento perdido por causa da festa da nossa torcida".

Sobre a regularização do jogador, Robinson afirmou que o clube espera tê-lo à disposição em breve, mas acha difícil tê-lo contra o Fortaleza, no Clássico-Rei do dia 22. "Estamos correndo com a documentação dele. O Maxi tem visto permanente no Brasil. Estamos correndo para que ele seja regularizado, mas acho difícil que ele jogue domingo".

Por SMS

O nome de Biancucchi já era especulado em Porangabuçu. Ele havia dado 'pista' da negociação ao adicionar o Alvinegro em suas redes sociais. O anúncio foi feito através mensagem de texto para os sócios-torcedores.

Ao site oficial do clube, Maxi declarou. "Uma das principais razões para eu ter fechado com o Ceará foi a torcida e o clube no geral. É um time de massa, possui uma grande torcida e que tem como um dos objetivos principais, o acesso à Série A. Acredito que posso ajudar muito para essa conquista, juntamente com esse grande elenco".