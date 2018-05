Ceará com força máxima ante o CRB

00:00 · 09.05.2018 / atualizado às 00:26

Ainda que esteja disputando a Série A do Campeonato Brasileiro, o Ceará não desprezará a Copa do Nordeste, torneio que disputa paralelamente. O Alvinegro está nas quartas de finais da competição na qual é favorito ao título, por isso, o técnico Marcelo Chamusca garante força máxima para o duelo de quinta-feira, 10, contra o CRB, no jogo de ida no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), às 21h45.

O clube já está em Maceió e faz os últimos preparativos para o duelo. Salvo algum jogador mais desgastado fisicamente, o Vovô deve atuar contra os alagoanos com a mesma equipe que empatou com o Corinthians no último domingo em 1 a 1, fora de casa, pela Série A.

> O drama de Pedro Ken

"Independente de qualquer situação, se detectarmos se alguma atleta está com fadiga, optaremos por outro, para manter a performance. Se não acontecer, a tendência é que a gente mantenha a base do último jogo", declarou o técnico do Vovô.

Indagado sobre disputar paralelamente a Copa do Nordeste e a Série A, com um jogo pelo nacional na segunda-feira contra o América/MG no Castelão, Chamusca afirmou que a sequência não será nociva à equipe.

"A gente vem de semanas cheias de trabalho desde o início da Série A, por isso ter estes dois jogos próximos não nos atrapalha. Nesse período trabalhamos a preparação física e conceitos táticos. Jogar quinta e segunda não tem interferência. Teria se tivéssemos um quarto jogo em sequência, como tivemos no primeiro trimestre", explicou.

Assim, o Ceará deve jogar quinta-feira com Éverson, Arnaldo, Luiz Otávio, Valdo e Rafael Carioca; Richardson, Juninho e Ricardinho; Wescley, Élton e Felipe Azevedo.