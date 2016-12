Ceará anuncia preparador físico e fisiologista

00:00 · 28.12.2016

O Ceará anunciou hoje dois profissionais para integrar a comissão técnica do treinador Gilmar Dal Pozzo. O clube contratou o preparador físico Daniel Sampaio Azambuja, de 43 anos e o fisiologista Giovanni Sala Ramirez, de 30 anos.

Daniel Sampaio Azambuja é natural de Porto Alegre (RS), e trabalhos no Grêmio, Internacional, Caxias, Inter de Lages/SC, Luverdense/MS e Náutico. Ele chega para substituir Jorginho Sotter, que se desligou em dezembro do Ceará uma semana após ser anunciado para trabalhar no Atlético/GO.

Azambuja trabalhou com o técnico alvinegro Gilmar Dal Pozzo no Veranópolis nos anos 2000 e no Náutico em 2015.

Já Giovanni Sala Ramirez é natural de Curitiba (PR) e trabalhou no Marcílio Dias/SC, Ituano/SP, Brasil de Pelotas/RS, Santa Cruz/RS e Joinville/SC. Ele é filho do ex-jogador e técnico uruguaio Sérgio Ramirez (que treinou o Ceará em 1999) e substituirá Lucas Oaks, que foi fisiologista do Ceará nos últimos anos.

Ambos começam os trabalhos no clube no dia 2 de janeiro, data da reapresentação da equipe para a temporada 2017.

Corrido

Gilmar Dal Pozzo e sua nova comissão técnica terão que correr contra o tempo e preparar o elenco do Vovô para a estreia do Campeonato Cearense, já que a pré-temporada no clube terá menos de 20 dias. O Alvinegro estreia no Estadual no dia 18 contra o Maranguape.