Ceará anuncia Magno Alves

00:00 · 23.12.2016 / atualizado às 00:05 por Vladimir Marques/Fernando Maia - Repórteres

A diretoria do Ceará anunciou, na noite de ontem, sua maior contratação para a temporada de 2017. Trata-se do atacante Magno Alves, o Magnata, que já anotou 93 gols durante suas duas passagens pelo Alvinegro de Porangabuçu. O anúncio foi feito no site oficial do clube.

Com 180 jogos pelo Vozão, o atacante participou da campanha que levou o Ceará ao título invicto do Campeonato do Nordeste de 2014. Na trajetória pelo Ceará, Magno conquistou ainda dois estaduais. “O bom filho à casa torna. Muito feliz com esse retorno ao Ceará. Vou dar o máximo de mim, como sempre, para que este ano seja muito especial. Obrigado por todo carinho dessa torcida que sempre me abraçou”, declarou o Magnata após assinar com o clube.

Sem erro

Para a temporada 2017, o Ceará não quer repetir um erro nas contratações, em apostar em alguns jogadores vindo de lesões, ou com histórico. Os exemplos em 2016 são muitos: Antônio Carlos, Maicon Silva, Zezinho, Zé Mário, Emanuel Biancucchi, Guilherme Biteco, Zezinho e Ciel, tiveram lesões no decorrer da temporada e ficaram abaixo do esperado pelos alvinegros.

Por isso, o clube teve mais cuidado na formação do time para 2017, como afirma o presidente Robinson de Castro. “Um dos fatores para contratações é o histórico de lesão. Vamos trazer quem passou o ano jogando e bem, para evitarmos esse tipo de erro”. Com isso, dos dez contratados até então - quatro foram anunciados ontem, os volantes Diones e Matheus Trindade e os atacantes Douglas Baggio e Magno Alves - procuramos contratar atletas que tenham atuado com constância e sem lesões em 2016: Éverton Silva jogou 41 partidas, Rafael Pereira (49), Luís Otávio (46), Romário (41), Jackson Caucaia (39), Diones (24), Matheus Trindade (13) e Douglas Baggio (39).

Contratados

Zagueiros

Rafael Pereira e Luís Otávio

Laterais

Éverton Silva e Romário

Volantes

Jackson Caucaia, Diones e Matheus

Meia

Ricardinho

Atacantes

Magno Alves e Douglas Baggio