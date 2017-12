Ceará ainda sonha com dupla Leandro Carvalho e Lima

00:00 · 14.12.2017

Depois de garantir para o ano que vem oito titulares da campanha de acesso para a Série A, o Ceará ainda espera contar com os meia-atacantes Lima e Leandro Carvalho, peças chave no esquema de jogo do técnico Marcelo Chamusca.

Ambos estiveram entre as últimas contratações do Vovô para a Série B vindos por empréstimo, tem suas permanências do Alvinegro condicionadas a novas negociações com Grêmio e Paysandu, respectivamente.

Embora admita que os dois casos são difíceis e que não serão resolvidos nos próximos dias, o presidente do Ceará, Robinson de Castro sonha com a permanência de Lima e Leandro.

"O Leandro Carvalho tem contrato com o Paysandu e temos interesse em contar com ele. O Leandro quer ficar, mas temos que aguardar o entendimento do Paysandu com o atleta e conosco também. Eu conversei com o presidente do Paysandu, e existe uma certa resistência, uma condição financeira que eles querem como condição para liberar o jogador e estamos tentando encontrar uma solução. É interesse dele e dos representantes dele ficarem no Ceará. Ele tem muito potencial de ajudar a gente nas competições em 2018", explicou Robinson, primeiro a situação do atacante Leandro Carvalho.

Sobre Lima, o mandatário alvinegro o cita como peça chave no esquema de jogo do técnico Marcelo Chamusca.

"O Lima também tem contrato, com o Grêmio, que disputa um título mundial e até lá a diretoria só pensa nisso, por isso qualquer negociação passa longe de ser a prioridade do Grêmio. Temos muito interesse que o Lima fique, por tudo que ele fez na nossa campanha do acesso. Ele rendeu muito, para ele também foi muito bom, pois se valorizou, passou a ter muito mercado e ele deve querer jogar uma Série A. E no Ceará a chance é muito grande, pois ele já está encaixado e o treinador acreditou nele. O Lima é peça chave no esquema do Chamusca", explicou.

Caso ambos não permaneçam no Ceará para 2018, Robinson admite que a reposição deles é difícil pelo encaixe, mas que o clube está atento ao mercado.

"Obvio que a reposição de jogadores de qualidade como os dois é difícil, ainda mais pelo encaixe que eles tiveram no time para chegar ao acesso. Mas caso a permanência deles não seja possível, nós estamos atentos ao mercado para trazer as peças certas, com características semelhantes. Mas a ideia é que eles permaneçam e buscaremos isso até se esgotarem as negociações", disse ele.