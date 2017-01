Castelão vive maratona de jogos no início de 2017

00:00 · 11.01.2017

Nessa terça-feira (10), a Federação Cearense de Futebol (FCF) divulgou a tabela detalhada das seis primeiras rodadas do Campeonato Cearense de 2017. Com a informação, ficaram decididos os estádios que sediarão os jogos, que até então não eram conhecidos. Além disso, após uma simples análise na sequência de partidas, outro fator chamou atenção: a maratona de confrontos que irá viver o Castelão.

A principal arena desportiva do Estado, que assim como o Domingão, de Horizonte/CE, já entregou todos os laudos exigidos, sofrerá bastante neste início de certame.

Para se ter uma ideia, apenas nas três primeiras rodadas do torneio, o Castelão receberá impressionantes cinco jogos. Tudo isso no curto espaço de nove datas (no período dos dias 14 e 22 deste mês). Entre os confrontos estão dois clássicos: Ferroviário x Fortaleza, dia 15 de janeiro, e Fortaleza x Ceará, dia 22 de janeiro. Além dos três grandes da Capital, o Uniclinic, sem o seu Antônio Cruz, por hora, também atuará como mandante no 'Gigante da Boa Vista'.

A informação divulgada pela entidade também confirmou a rodada dupla que irá acontecer no Castelão, já pela segunda rodada do campeonato.

No dia 18 deste mês, Fortaleza x Guarani de Juazeiro irão se enfrentar no estádio às 19h30, enquanto Tiradentes x Itapipoca, logo após o confronto, entram em campo às 22h. A ação é semelhante a que ocorreu na reinauguração da arena, pela Copa do Nordeste, com Fortaleza x Sport e Ceará x Bahia acontecendo no mesmo dia.

Por não haver outro estádio na Capital liberado para a realização de jogos com a presença de público, pela falta dos laudos necessários, a estreia do Vovô na verdade acontece pela segunda rodada do Cearense, o que acaba causando estranheza em quem olha para a tabela do certame. A partida que aparece para o Alvinegro, diante do Tiradentes, válida pela primeira rodada do torneio, só acontecerá no dia 5 de fevereiro.

Completam os jogos iniciais do Cearense: Uniclinic x Guarany de Sobral e Guarani de Juazeiro, dia 14 de janeiro, além de Ferroviário x Fortaleza e Itapipoca x Maranguape, dia 15 de janeiro. O Ceará, por sua vez, estreia apenas dia 18, ante o Maranguape, no Domingão.

Com ou sem público?

Faltando apenas três dias para o ponta-pé inicial do Cearense, somente dois estádios podem receber público. A grande maioria, como Romeirão, Junco e Presidente Vargas estão com pendências e ainda sem tempo estipulado para resolução (caso do PV).

Através de nota oficial em seu site, a FCF resolveu esclarecer o fato de que não é a responsável por qualquer partida sem a comercialização de ingressos. No texto, a entidade salientou que 'preza por um trabalho preventivo e antecipado, a fim de evitar contratempos na definição e utilização de estádios', além de lamentar 'o descaso e o descompromisso do Poder Público em relação ao futebol cearense'.