Castelão em teste

00:00 · 16.01.2017 por Murilo Viana - Repórter

O torcedor que foi à Arena Castelão neste domingo ontem conferir o jogo entre Fortaleza e Ferroviário - primeiro clássico das cores deste ano, pelo Campeonato Cearense 2017 - não enfrentou grandes dores de cabeça para acessar o estádio, nem dentro do local do jogo.

Entretanto, algumas pessoas foram surpreendidas por um bloqueio dentro da Arena, na área onde se localizam as lanchonetes. Assim, quem entrava pelo portão F não tinha acesso à área do estádio que continha torcedores que haviam ingressado no local pelo portão H.

"Eu quero encontrar a minha namorada que está lá do lado da torcida do Ferroviário, mas não posso", reclamou o autônomo Igor Nascimento, 32. "Antes, quando você passava da catraca, podia ir para o outro lado. Quando eu comprei na bilheteria, eles disseram que eu poderia entrar por qualquer portão", acrescentou o torcedor.

O autônomo Nadson Lima, 22, também se deparou com o mesmo problema de acessibilidade dentro do estádio.

"Nós fazemos parte de uma torcida do Fortaleza, que está do lá do de lá, mas não podemos ir", afirmou. Após a reclamação de diversas pessoas, seguranças passaram a permitir a passagem entre uma área e outra.

Acesso

Também houve pequenas dificuldades na entrada do estádio pelo portão F. Restando apenas 15 minutos para o início do jogo, formou-se um a fila na entrada, mas nada que impossibilitasse o torcedor de perder os primeiros minutos do clássico.

Nos demais acessos do estádio não houve grandes problemas para ingressar no local, sobretudo porque a partida contou com um público pequeno (8.450 pagantes). Também não houve estresse no estacionamento, nas lanchonetes e arquibancadas.

A Arena Castelão passou no teste neste início de Campeonato Cearense.