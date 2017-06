Cartões decisivos

00:00 · 14.06.2017 por Ivan Bezerra - Repórter

A cada ano os desafios aumentam para os clubes que almejam sair da Série C. Em 2017, o artigo 14 do regulamento específico da competição, lista os vários itens de desempate na classificação das equipes que disputam a primeira fase e cita o menor número de cartões amarelos e vermelhos como critério de desempate. O Fortaleza já sentiu na pele esse critério, visto que, na classificação do Grupo A, o CSA está em primeiro, mesmo tendo o mesmo número de pontos que o Leão, 10, inclusive estando empatado em tudo. Porém, um pormenor faz o time de Alagoas estar em primeiro: ele tem menos cartões amarelos que o Leão.

Mesmo sem atentar para esse quesito de menos cartões amarelos e vermelhos, o Tricolor passou ileso no primeiro jogo, que foi a derrota para o Remo, em Belém. Nenhum jogador recebeu cartão amarelo.

Desandou

No jogo contra o Salgueiro/PE, quando o Leão venceu no Estádio Cornélio de Barros, o cuidado com os cartões desandou e nada menos que cinco atletas foram advertido com amarelos. Foram eles Marcelo Boeck, Bruno Melo, Anderson Uchôa, Adenilson e Hiago. Há um agravante que o único lateral-esquerdo do grupo, no momento, Bruno Melo, se encontra pendurado com dois cartões amarelos.

O vice-presidente do Leão, Marcelo Paz, tem sua opinião sobre o caso: "Faz parte do regulamento, como critério de desempate, então temos que nos adaptar e usar isso a nosso favor". Já o executivo de futebol, Sérgio Papelin, disse que o assunto não foi ignorado pelo departamento de futebol tricolor. "Os atletas já foram advertidos para que não peguem cartões que possam ser evitados. Deveremos fazer algumas palestras com árbitros para orientar os jogadores. Estamos vendo apenas uma data com o técnico Paulo Bonamigo", disse Papellin, que já está de volta às atividades no Pici, após um pequeno problema de saúde.

Risco aos defensores

Muito embora até atacantes como Lúcio Flávio, Hiago, Gabriel Pereira e Jô tenham recebido, o risco é grande para os jogadores de contenção, como zagueiros, laterais e volantes.

O volante Anderson Uchôa disse que não há como raciocinar sobre o regulamento, no calor da partida: "Na hora do jogo, não tem como pensar em negócio de cartão. Se tiver que matar uma jogada, parar o jogo, vai ter que parar. Eu acho que em relação a esse negócio de cartão, nosso time está equilibrado e não só muitos jogadores que estão recebendo. Mas, é como eu falei, se tiver de matar uma jogada para evitar um gol, tem que matar", disse Uchôa.

O zagueiro Edimar lembrou o quanto se disciplinou no ano passado para evitar o terceiro cartão amarelo: "Eu fiquei até a penúltima rodada da primeira fase com dois cartões. Eu não sou um zagueiro de tomar muitos cartões, eu procuro visar a bola, mas quando precisar tem que fazer a falta. É uma característica de zagueiros e volantes, mas é bom evitar por causa do regulamento", disse o jogador. Após empatar com o Cuiabá na quinta rodada, o Leão se prepara para receber o Sampaio Corrêa, domingo às 18 horas no PV, quando lutará pela liderança.