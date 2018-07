00:00 · 16.07.2018

O cearense Carlos Mário, tricampeão mundial de kitesurfe, e mais conhecido como "Bebê", continua soberano no referido esporte. Desta vez, Bebê faturou mais um título internacional, o GKA Air Games, disputado em Cabarete, na República Dominicana, neste fim de semana.

Em três dias de competição, o cearense foi superior a seus adversários e chegou a grande final diante do anfitrião Posito Martinez, levando a melhor. "Obrigado a todos da República Dominicana pelo apoio.

"Obrigado a todos que me apoiam, família, amigos do Brasil e do mundo, em especial obrigado a todos os meus patrocinadores", disse Carlos Mário em suas redes sociais, logo depois da conquista de mais um título em solo estrangeiro.

Trajetória

Carlos Mário "Bebê" segue a carreira vitoriosa, que evoluiu profissionalmente em 2016, quando foi campeão mundial de kitesurfe com apenas 18 anos. Des de então, ele vem participando de várias competições internacionais. Nascido em uma pequena vila de pescadores na Praia de Cumbuco, no Ceará, Carlos Mário conheceu o kitesurfe e virou atleta profissional através do tio, que foi um dos pioneiros do esporte no Estado.