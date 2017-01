Carcará volta a perder em jogo bastante disputado

00:00 · 26.01.2017 / atualizado às 01:22

Técnico do Basquete Cearense, Alberto Bial, viu sua equipe ser derrotada por placar apertado ( Foto: Kléber A. Gonçalves )

O Basquete Cearense lutou até o final, mas voltou a sofrer nova derrota jogando em casa pelo NBB. Em partida disputada na noite dessa quarta-feira (25), no Ginásio Paulo Sarasate, o Carcará foi superado pela equipe do Pinheiros por 77 a 74, em jogo disputado até o último lance.

O time cearense vinha até bem na partida e vencia com um placar apertado, mas Holloway fez a diferença no último período a favor dos visitantes e anotou 12 pontos dos 20 no jogo.

Agora, a equipe do técnico Alberto Bial vai tentar nova recuperação na competição em jogo fora de casa, contra o Minas, na quarta-feira (1°), na Arena Tênis Clube, às 19 horas (de Brasília).

Já o Pinheiros vai duelar com o Vitória, nesta sexta-feira (27), em Salvador, a partir das 21 horas (de Brasília).