Carcará volta a perder em casa

00:00 · 12.01.2017

Falta de constância no 3º quarto custou caro para o Carcará, que após vencer o Flamengo, acabou derrotado por duas vezes seguidas ( FOTO: KLÉBER GONÇALVES )

Não foi dessa vez! Querendo sua primeira vitória em 2017, o Basquete Cearense recebeu o Paulistano no ginásio Paulo Sarasate pela 13ª rodada do Novo Basquete Brasil (NBB). A equipe de Alberto Bial, que acabou derrotada pelo Vitória/BA no último sábado (7), queria se recuperar e contava com o apoio da torcida para tal, mas a equipe do Paulistano estava inspirada e levou a melhor sobre o Carcará, em jogo que foi decidido nos detalhes, no final do último tempo. Os paulistas consolidaram a vitória fora de casa por apenas dois pontos de diferença (76 x 74).

Embalado, a equipe da casa começou bem a partida, entretanto uma queda de rendimento no final do período fez com que o Paulistano empatasse o duelo, fazendo com que o quarto terminasse em 18 a 18.

Já para o segundo quarto, o Carcará contou com uma bela atuação de Gustavinho, que retorna de lesão, para abrir vantagem ao fim do período. O armador anotou oito pontos, com 100% de aproveitamento nas bolas de três. Assim, os cearenses foram para o vestiário com dois pontos de vantagem.

Na volta do intervalo, o principal temor de Alberto Bial, todavia, voltou a acontecer.

Queda de rendimento

O treinador, por toda a semana, alertou a queda de rendimento que sua equipe sofria no terceiro quarto de jogo. A falta de constância no período, inclusive, estava custando vitórias para o Basquete Cearense, que após vencer o Flamengo no Rio de Janeiro, acabou derrotado por duas vezes seguidas.

Nessa quarta, a instabilidade mais uma vez aconteceu. Liderados por Guilherme e Jhonatan, os paulistas, que venceram o período por 24 a 17, não só retomaram a ponta do duelo como também abriram cinco pontos no marcador, fazendo 58 a 53.

No último quarto, os cearenses bem que tentaram, mas já era tarde. Venceram por 21 a 18, mas não foi o suficiente para voltar ao caminho das vitórias no NBB. Melhor para o paulistano, que levou na bagagem outra vitória para casa.