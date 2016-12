Carcará quer tirar '100%' do Flamengo

00:00 · 20.12.2016

No confronto entre as duas equipes, o clima de rivalidade sempre está presente. Este ano, o Basquete Cearense venceu o Flamengo jogando em casa. ( Foto: JL Rosa )

A tabela do Novo Basquete Brasil (NBB) não está sendo nada gentil com o Basquete Cearense. Após derrota em um jogo complicado ante o Bauru, pelo placar apertado de 79 a 73, em pleno ginásio Paulo Sarasate, no último sábado (17), o Carcará cearense tem novo páreo duro pela frente em seu próximo compromisso. Nesta terça-feira (20), às 18h30 (de Fortaleza), os comandados de Alberto Bial entram em quadra para encarar o líder do torneio nacional Flamengo, no Rio de Janeiro. A partida terá transmissão do SporTV.

Líder do torneio nacional, o time carioca ainda ostenta uma marca importante: ainda não foi derrotado. Desde o início da temporada 2016/2017, a equipe comandada pelo técnico José Neto disputou oito jogos, vencendo todos. A última vítima rubro-negra foi o Caxias do Sul, lanterninha do certame, que acabou superado, dentro de casa, pelo placar de 104 a 80.

Retorno

Para o duelo diante dos cearenses, o Flamengo contará com a volta de um jogador que ainda não pôde mostrar seu potencial com o uniforme vermelho e preto. Recuperado após dois meses afastado, por conta de lesão, o ala/armador Humberto está novamente à disposição da comissão técnica carioca. A partida contra o Carcará, inclusive, irá marcar a estreia do atleta pelo clube no NBB. "As expectativas são as melhores possíveis. A gente esperou um bom tempo pra o meu retorno. Não estou 100% porque depois de ter ficado dois meses fora é muito difícil voltar assim, mas eu digo que 80, 90% recuperado. Minha expectativa é a melhor possível", disse o jogador ao site oficial da equipe rubro-negra.

Desfalques sentidos

Já no Rio de Janeiro desde a última segunda-feira (19), o Basquete Cearense, ao contrário do seu rival, que conta com a volta de atletas, vai desfalcado para o duro embate contra o Flamengo. O ala Audrei, por um problema no calcanhar, além do ala/armador Duda Machado, com uma torção no joelho, estão fora. Já o armador Gustavinho, com um desconforto no ombro, é dúvida para o confronto.

Mesmo com as adversidades, e vindo de derrota dentro de casa, o técnico Alberto Bial confia plenamente em seu grupo de jogadores. "Tenho certeza que essa equipe ainda vai muito longe na competição. Contra o Flamengo, ela pode, perfeitamente, no Rio de Janeiro, conseguir uma vitória", completou o técnico.

Com dois jogadores já descartados, e com a possibilidade de perder outro, mais do que nunca o Carcará precisará de seu principal destaque, o armador Davi Rossetto. Na última vitória da equipe de Fortaleza, o atleta anotou 36 pontos, sua maior marca no NBB. "Sabemos da qualidade deles, que estão embalados, mas nossa equipe já deu provas de que também pode jogar em um nível muito alto", explicou.

Após o duelo contra o Flamengo, o Carcará permanece no Rio, onde se despede do basquete em 2016, enfrentando o Macaé, na próxima quinta-feira (22).