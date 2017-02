Carcará não joga bem e perde fora

00:00 · 04.02.2017

Técnico Alberto Bial não conseguiu levar o Basquete Cearense ao segundo triunfo seguido, fora de seus domínios ( Foto: Kleber A.Gonçalves )

Não foi desta vez, ainda, que o Basquete Cearense conseguiu uma sequência de vitórias, fora de casa, no NBB, como planejava o técnico Alberto Bial. Na noite dessa sexta-feira (3), o Carcará foi muito mal e caiu para o Brasília, atual líder da competição nacional, por 88 a 52.

A superioridade do time do Distrito Federal foi percebida logo no primeiro quarto, quando os donos da casa venceram fácil por 25 a 8. O jogo ficou um pouco mais equilibrado no 2º e no 3º período, mas sempre com o Brasília mandando no jogo.

Com uma diferença de 10 pontos (26 a 16) no 2º quarto, o Brasília voltou do intervalo ainda mais concentrado e não permitiu a reação do time cearense, vencendo outra parcial por 24 a 15. Já no último quarto, o líder do NBB tirou o pé do acelerador e apenas administrou a vantagem que construiu ao longo do jogo, com o período acabendo em 13 a 13.

Agora, o Basquete Cearense retorna a Fortaleza e inicia preparação para uma sequência de quatro partidas diante da sua torcida, contra Caxias do Sul, Vasco da Gama, Mogi das Cruzes e Campo Mourão, dias 16, 18, 22 e 24, respectivamente, no Ginásio Paulo Sarasate.