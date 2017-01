Carcará joga mais uma vez em casa pela reabilitação

00:00 · 13.01.2017

Seguidos alertas de Alberto Bial para a queda de rendimento da equipe no terceiro quarto não foram suficientes nos últimos jogos ( FOTO: KLÉBER A. GONÇALVES )

O Basquete Cearense terá mais uma chance de se reabilitar dentro do Novo Basquete Brasil (NBB). Novamente em seu domínios, dentro do ginásio Paulo Sarasate, a equipe comandada por Alberto Bial poderá encerrar a série negativa que já acumula três derrotas consecutivas. Desta vez, o desafio é diante da Liga Sorocabana/SP. O confronto acontece nesta sexta-feira (13), às 19h30 (de Fortaleza).

Na última quarta-feira (11), o Carcará caiu novamente, mesmo atuando com o apoio de sua torcida. O algoz da vez foi o Paulistano, que superou o time cearense por apenas dois pontos, vencendo por 76 a 74.

A sequência negativa, incrivelmente, veio em um momento onde se pensou que o clube da Capital iria deslanchar e espantar a tão presente irregularidade, logo após a vitória do Carcará, em pleno Rio de Janeiro, contra o até então invicto Flamengo.

Período maligno

O que vem sendo um verdadeiro calvário para o Basquete Cearense é o terceiro quarto de jogo. O período foi decisivo para os últimos três resultados negativos dos comandados de Alberto Bial. A queda de rendimento no quarto, inclusive, foi alertada pelo treinador do time cearense, dias antes do revés ante o Paulistano. Porém, mesmo com os diversos pedidos de mais atenção do técnico, a equipe de Fortaleza voltou a sucumbir após a volta dos vestiários e viu mais uma vitória escapar de suas mãos.

Para o experiente ala Marcus Toledo, o apoio da torcida, em mais uma oportunidade, será fundamental para que o Carcará consiga se recuperar dentro do NBB. "Sabemos que precisamos ter mais concentração e melhorar em alguns pontos. Estamos trabalhando para isso, para que o resultado venha contra a Liga Sorocabana. Jogaremos em casa, mais uma vez, e esse apoio do torcedor é fundamental para nos ajudarmos na reação", disse o jogador em entrevista ao site oficial da competição.

O armador Gustavinho, que anotou 17 pontos na derrota contra o Paulistano/SP, corroborou com o pensamento de seu companheiro, além de destacar a importância de mais um jogo dentro de casa. "Teremos mais duas partidas em casa, e isso é muito importante neste momento. Precisamos de reação imediata para fecharmos com vitória o primeiro turno do NBB", finalizou.