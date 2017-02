Carcará joga fora de casa buscando a recuperação

00:00 · 01.02.2017

O Basquete Cearense entra em quadra na noite desta quarta-feira (1º), visando a recuperação no Novo Basquete Brasil (NBB). O adversário é o Minas Tênis Clube, às 18h (horário de Fortaleza), em partida que será disputada em Belo Horizonte, pela segunda rodada do returno do campeonato nacional.

O técnico do Carcará, Alberto Bial, projeta a reabilitação no torneio e o fim das derrotas por pequena margem de pontos, como aconteceu na última vez para o Pinheiros, no Ginásio Paulo Sarasate.

Já o ala Marcus Toledo, destaque do time cearense, pede concentração total durante os 40 minutos, para que a equipe evite tropeços nos momentos finais. "Precisamos ter atenção. Temos pecado em alguns detalhes e isso acaba custando a vitória".