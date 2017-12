Carcará enfrenta o Caxias do Sul no Paulo Sarasate

00:00 · 20.12.2017

Leozão (centro) ingressou na seleção do NBB, como um dos destaques dos últimos jogos da Liga, na vitória sobre o Campo Mourão ( FOTO: STEPHAN EILERT )

O Basquete Cearense volta ao Ginásio Paulo Sarasate para fazer duas partidas seguidas. O primeiro compromisso já acontece nesta quarta-feira, 20, às 19h30, diante dos gaúchos do Caxias do Sul. O duelo seguinte ocorre ante o Joinville, na sexta-feira, 22, também às 19h30.

Após duas vitórias em casa, contra Botafogo e Vasco, o Carcará realizou duas partidas longe de seus domínios. Foi derrotado pelo Paulistano e bateu o Campo Mourão. "A gente quer dar continuidade a essa evolução que a equipe tem apresentado na competição e temos o propósito de sempre estar próximo dos ponteiros da tabela. Estamos na décima posição e vamos procurar nos dias 20 e 22, dois resultados positivos para que possamos dar um salto de qualidade nos jogos e de performance na tabela", atenta o técnico Alberto Bial.

Na oitava colocação e vindo de derrota para o Pinheiros, o Caxias do Sul foi analisado pelo pivô Leozão. "O Caxias é um adversário que vem demonstrando um jogo coletivo muito completo nesse NBB, com algumas vitórias expressivas, um time que é muito bem treinado e que vai muito forte ao rebote de ataque. Nós temos que fazer um jogo muito físico com eles, parar o rebote ofensivo e jogar o nosso jogo afinal de contas estamos na nossa casa e temos de colocar o nosso ritmo", observou um dos destaques do Carcará.

Nesta semana, Leozão ingressou na seleção do NBB, como um dos destaques dos últimos jogos da Liga, após fazer 12 pontos (6/7 nos arremessos de dois pontos) e sete rebotes contra Campo Mourão. "Acho que o nosso time tem jogadores especialistas em todos os fundamentos e cada um saber qual a sua característica e no que ele pode ajudar a equipe. Esse NBB está muito competitivo, o Bial tem trabalhado muito nossa rotação defensiva e aprofundado os nossos movimentos de ataque, buscando obter o máximo de cada jogador", analisou.