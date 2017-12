Carcará em busca da recuperação no NBB

00:00 · 22.12.2017

Buscando a reabilitação no Novo Basquete Brasil (NBB), a equipe do Basquete Cearense tem nova oportunidade de atuar diante do seu torcedor, nesta sexta-feira, 22, ante o Joinville, às 19h30 (horário cearense), no Ginásio Paulo Sarasate.

O Carcará ocupa o 10º lugar em aproveitamento com 11 pontos ganhos. São cinco derrotas em oito jogos disputados. Na última quarta-feira, 20, o Basquete Cearense sofreu o primeiro revés como mandante ao ser superado pelos gaúchos do Caxias do Sul por 76 a 67. Com isso, a equipe de Alberto Bial venceu duas partidas em casa e perdeu uma. Como visitante são cinco jogos e somente um triunfo.

Destaque da equipe na derrota ante os gaúchos com duplo-duplo (22 pontos e 12 rebotes), o pivô Bruno Fiorotto é esperança do Carcará para a retomada na competição em mais um jogo em casa. Já o armador Paulinho Boracini, que vinha sendo o principal pontuador do NBB com média de 18.9 pontos, teve atuação discreta e viu sua média cair para 17.4 pontos. Agora, o armador é o 4º colocado no quadro geral.

Contudo, ante o Caxias do Sul, Boracini liderou em assistências ao lado do norte-americano Rashaun. O ala também se notabilizou como um dos destaques do Carcará mesmo em noite de derrota. Já a equipe do Joinville, ocupa o 12º lugar com 10 pontos conquistados no NBB.