Candidato a xerifão

O executivo César Sampaio ao lado de Gastón Filgueira na coletiva ( FOTO: CID BARBOSA )

Durante quase todo o ano de 2016, o Fortaleza jogou praticamente sem primeiro volante, aquele de marcação forte, que joga mais fixo na frente da zaga. Ao que tudo indica, para o ano de 2017, essa situação vai mudar. Pelo menos é o que se pode deduzir da chegada do lateral-esquerdo e volante, Gastón Filgueira, que disputou a Série B pelo Náutico de Recife.

Gastón Filgueira, de 30 anos, é uruguaio e já atuou pela seleção do seu país em 2006, tendo sempre como cartão de apresentação a pegada forte. "Sou um jogador trabalhador, que se doa muito dentro de campo e para o qual não tem bola perdida", disse o jogador uruguaio.

O novo contratado do Fortaleza encerrou as competições de 2016 com uma estatística muito favorável ao seu estilo de jogo: foi o melhor ladrão de bola da Série B desse ano. "Somente soube da estatística há pouco tempo, o que me deixa satisfeito pelo trabalho realizado", disse ele.

Como volante

Uma outra característica do novo contratado é ser polivalente. No Náutico, único clube brasileiro pelo qual atuou, Gastón jogou mais vezes de lateral-esquerdo, entretanto, foi contratado como volante, pois sabe jogar na função. "No momento da negociação e da composição do elenco, foi me passado que eu seria contratado como volante. Eu gosto dessa posição e posso me estabelecer aí. Sou trabalhador e agora como funcionário do clube, podem me colocar para jogar onde quiserem", disse o atleta.

Sua negociação com o Fortaleza durou três dias, conforme disse o executivo de futebol do Leão, César Sampaio: "É mais um guerreiro que estamos trazendo para o clube e posso particularizar aqui na entrevista, dizendo que foram três dias de conversa, a mais difícil negociação que enfrentei até o momento no clube", confessou César.

Gastón foi apresentado ontem, mas retornou para o Uruguai, pois ainda está no período de férias. No dia dois de janeiro, estará retornando para iniciar a pré-temporada pelo Leão.

Maior desafio

O volante disse que, ao conhecer melhor a história do Fortaleza, ficou encantado pela luta do clube para subir para a Série B. "É um clube muito grande e tem muita gente por trás dele, uma torcida de massa. Subir para a Série B com o Fortaleza é o desafio da minha vida", comentou.

Outros gringos

Desafio mesmo será para Gastón Filgueira jogar melhor do que outros estrangeiros que o clube contratou e não deram certo. Essa saga de gringos no Leão começou em 1938, com Fred Alemão, que veio fugindo do Nazismo e passou por vários outros. O argentino Marcelo Escudero, por exemplo, fez apenas uma partida, pois tinha problemas no joelho; o africano Aluspah, mesmo velocista, não se destacou; Gigena foi apresentado no clube, mas por problema de documentação, não ficou; o colombiano Hurtado veio para o profissional e acabou no Sub-20; outro argentino, Savoia, atuou pouco em 2012 e foi dispensado, como a maioria dos estrangeiros.