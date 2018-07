Campeão conhecido

00:00 · 09.07.2018

A 9ª edição do Fortaleza Quarter Horse Show agitou o Jockey Club Cearense ( FOTO: KLÉBER A. GONGALVES )

As arquibancadas do Jockey Club Cearense estiveram lotadas, ontem, em mais uma edição do GP Fortaleza Quarter Horse Show. Já na sua nona edição, o evento foi destaque pela organização e pelas grandes disputas entre os animais na pista.

Mais uma vez, o destaque foi para a campeã nacional Fazenda Haras Claro, do criador Cláudio Rocha que, pela quarta vez, conquistou a vitória no GP, com seu pupilo Luck Bryan Corona, montado pelo jóquei L.S. Pereira, marcando 17s e 82miléssimos, nos 320 metros de prova.

Os páreos finais tiveram representantes das principais fazendas do Estado. Em segundo lugar ficou Yndiana Lake Ease, montada pelo jóquei V. Barroso, do Haras New Cruxaty.

Na Prova de Consolação, a Fazenda Haras Claro também venceu com a pupila Luz For Me, pilotada pelo jóquei F. Maciel.

Além do GP, o espaço recebeu, desde a sexta-feira (6), o 10º Leilão Fortaleza Quarter Horse Show. O evento de projeção nacional da criação Quarto de Milha foi aberto com apresentação dos animais e o leilão, que registrou bom movimento de aposta.

Leilão

No sábado, foram disputadas provas classificatórias, seguindo o leilão de venda de trinta e cinco lotes de belos e inéditos potros e potrancas, filhos de consagrados campeões. Brilho total, com a venda de todos os produtos.

Segundo a organização, a cada temporada, o GP / Leilão Fortaleza Quarter Horse Show consolida-se dentro dos importantes segmentos da equinocultura brasileira, mostrando sua força e qualidade. Registre-se a presença de público em torno de duas mil pessoas, formando um delicado pool humano de contagiante alegria e prazer. (Colaboração Paiva Filho)