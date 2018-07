Calendário coral já definido em 2019

00:00 · 10.07.2018

Com a conquista nas penalidades máximas, o Ferroviário garantiu o ano calendário para 2019, tendo o Campeonato Cearense no primeiro semestre e o Brasileiro da Série C, quando se encerrar o Estadual.

> Nos pênaltis, Ferroviário vence Campinense e consegue acesso à Série C

"Foi uma conquista muito importante, para quem conhece bem o Ferroviário. Sabíamos que iria ser muito difícil aqui. A torcida passou muita energia para o Campinense, que veio para cima de nós e demoramos para achar a marcação. Mas, conseguimos anular algumas peças deles, como o Danilo Bala, que não jogou aqui, o que jogou no Castelão", comentou o técnico Marcelo Vilar. O treinador coral dividiu o seu acesso com o antecessor, Maurílio Silva, afirmando que este também teve participação importante na primeira fase.

A última vez que o Ferroviário disputou a Série C do Campeonato Brasileiro foi no ano de 2006, quando esteve perto de um acesso para a Série B. Na época, o clube coral ganhou 48 pontos, ficando na quinta colocação. Naquele ano, eram 64 equipes. Bahia e Vitória estavam na disputa, afora outros clubes tradicionais do futebol brasileiro.

"Glória a Deus que conseguimos esse acesso, entretanto, tenho que reconhecer que aumentou a nossa responsabilidade em manter esse clube na Série C, não permitir que ele caia, até que possamos criar uma estrutura para buscar um passo maior", disse o diretor de futebol, Francisco Neto, ainda no gramado do Amigão.

"O trabalho foi bem realizado e toda a diretoria se empenhou nesse acesso, a partir do presidente Valmir Araújo, do diretor Neto, Newton e tantos outros", comentou o gerente de futebol, Jurandir Júnior, que acumula acessos por Fortaleza, Ceará e agora Ferroviário, em Campeonatos Brasileiros.

Os jogadores corais fizeram suas orações no próprio centro do gramado do Amigão. "Estou feliz por conquistar esse acesso pelo Ferroviário na minha terra, eu que comecei a jogar no próprio Campinense, disse o zagueiro André Lima.