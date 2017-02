Buscando reação

00:00 · 02.02.2017 por Ivan Bezerra - Repórter

Para um time cheio de cobrança da torcida, mal começa a temporada, o Fortaleza vê a necessidade de reação no Campeonato Cearense de 2017, às 19h30 de hoje na Arena Castelão, contra o Maranguape, pela 5ª rodada.

A diferença de pontos entre os dois times é bem pequena. O Fortaleza, que já foi líder do Estadual, tem 7 pontos e vem de derrota para o Horizonte, ao passo que o Maranguape empatou com o Ferroviário na partida anterior e está com 5 pontos.

Tanto por razões meramente técnicas, quanto por necessidade, o treinador Hemerson Maria não terá quatro jogadores que atuaram na derrota frente ao Horizonte. Saem da equipe os laterais Eduardo e Allan Vieira, o volante Vacaria e o atacante Juninho Potiguar.

Opções no elenco

O volante Jéfferson volta à lateral-direita, com a saída de Eduardo; Bruno Melo ocupa a vaga deixada por Allan Vieira na esquerda da defesa; Vacaria sentiu uma pancada forte à altura das costelas e não poderá atuar. E por fim, o técnico resolveu mudar e sacou Juninho Potiguar, que não atravessa um bom momento, para a entrada do garoto Wesley, revelação do Sub-20.

Os volantes Anderson Uchôa e Gastón Filgueira, que cumpriram suspensão automática, o primeiro por cartão amarelo e o segundo por expulsão, voltam a ocupar as posições na equipe.

Polivalentes

Gastón Filgueira não retorna para a lateral-esquerda, posição onde ele começou a temporada jogando no Fortaleza, mas será aproveitado na sua posição de origem, a de volante. Ele considera importante um jogador exercer mais de uma função na equipe: "Eu acho que o jogador polivalente é muito importante na sua equipe. O Fortaleza tem vários jogadores com essas características e é uma boa para o treinador, porque ele, no mesmo jogo, pode mudar de esquema tático. Assim é comigo, que posso jogar de lateral, volante ou até meia, como já fiz gol nessa posição no Fortaleza", disse Gastón.

Fechado

O centroavante Zé Carlos, ex-CRB/AL, fechou com o Fortaleza e desembarca hoje pela manhã na Capital cearense, conforme disse o empresário do jogador à imprensa.

Enquanto isso, no Maranguape, o técnico Reginaldo França tem algumas dúvidas, visto que ele tem o zagueiro Jair e o lateral-esquerdo machucados. "Vamos tentar pontuar e procurar fazer um grande jogo", disse ele.