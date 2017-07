Busca por ingresso abaixo do previsto

00:00 · 08.04.2017

No clássico anterior, a torcida do Ferroviário compareceu em um grande número, levando-se em conta a média de torcedores corais nos estádios ( Foto: Kid Júnior )

A s torcidas ainda não despertaram para a grande decisão entre Fortaleza e Ferroviário, neste domingo às 16 horas no Castelão. Na última sexta-feira, a venda antecipada do Leão do Pici ficou abaixo do esperado. Segundo informações, na sexta-feira à noite, algo em torno de 1.500 ingressos haviam sido vendidos no lado do Fortaleza.

O Ferroviário não informou dados de sua venda antecipada, porém na Barra, muitos torcedores já combinavam para ir ao jogo, por ocasião do coletivo de apronto, realizado na última sexta-feira à tarde.

No Fortaleza, os dirigentes ainda esperam um maior comparecimento do público, como afirma o diretor financeiro, Gigliani Maia: "A nossa torcida está muito arredia no momento e ainda estamos tentando fazer alguma coisa para que ela volte a nos apoiar", disse o diretor do Leão.

A carga colocada à venda é de 16 mil ingressos. Os preços são os este: cadeiras superiores a R$ 30, com meia de R$ 15; especial e bossa nova a R$ 60 e R$ 30 e Premium a R$ 120 e R$ 60.

O policiamento será de 240 homens. De acordo com o plano para essa partida, as bilheterias serão abertas às 13 horas. A torcida do Leão terá acesso pela Avenida Paulino Rocha e a do Ferrão, pela Alberto Craveiro.