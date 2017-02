Busca por afirmação

00:00 · 04.02.2017 por Vladimir Marques - Repórter

O atacante Magno Alves volta a ser titular após a séria lesão de Rafael Costa e busca seu primeiro gol no Estadual em sua volta pelo Vovô ( Foto: Thiago Gadelha ) Artilheiro do campeonato com 5 gols, Maxuell é a esperança de gols coral em mais um clássico, já que marcou dois diante do Fortaleza na estreia ( Foto: Kid Junior )

O Clássico da Paz volta a ser disputado no Estadual neste sábado às 21 horas no Castelão após três anos de ausência com Ceará e Ferroviário ainda buscando afirmação como equipes e consequentemente, deixar suas torcidas confiantes para um desfecho positivo na competição.

O Ceará, mesmo na vice-liderança com 9 pontos em 4 jogos é contestado pela torcida pelo futebol inconstante e mesmo vencendo o jogo anterior, foi vaiado por ela após o apito final.

Já o Tubarão da Barra, embora faça um campanha mais sólida que o esperado - tem sete pontos em cinco jogos - se tratando de um time que se montou às pressas para a Série A cearense, está invicto mas ainda não engrenou a ponto de tranquilizar a torcida coral em dissipar o risco de rebaixamento.

Por isso o clássico pode ser importante para ambos mostrarem força, seja o Alvinegro voltando à liderança ou a equipe coral, hoje em 5º, se consolidar na parte de cima da tabela.

Formações

No Vovô, o técnico Gilmar Dal Pozzo ainda busca uma formação titular ideal e por isso mais uma vez, não repetirá escalação, modificando a equipe em seis peças em comparação a equipe que venceu o Tiradentes.

Entram na equipe o zagueiro Luiz Otávio, o lateral-esquerdo Romário, o volante Richardson, o meia Felipe Tontini e os atacantes Alex Amado e Magno Alves.

O treinador do Ceará explicou os motivos para as trocas. "Estou sendo forçado a fazer estas trocas por conta de lesões e desgastes físicos, por isso a produtividade está oscilando. Mas vejo com bons olhos dar oportunidade para outros".

No Ferroviário, o técnico Marcelo Vilar terá um time com algumas baixas como Raul e Leandro Netto lesionados e Jonathas e Batata suspensos. Mas em contra partida, o Ferrão poderá contar com o trio Mota, Maxuell e Assisinho, todos ex-alvinegros relacionados para o jogo.

Vindo de três empates seguidos, o técnico Marcelo Vilar espera que o Ferrão volte a vencer. "Nós temos jogado sempre pela vitória. Nos últimos dois jogos, contra Maranguape e Uniclinic, deixamos escapar e ficou o gosto de que se deixou de ganhar os três pontos. Mudaremos pouco, pelo pequeno período que tivemos, por isso vamos procurar manter uma base do jogo anterior e buscar vencer".