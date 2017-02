Bugre contrata Erasmo Forte

00:00 · 07.02.2017

A diretoria do Guarany de Sobral não perdeu tempo e já contratou um novo treinador para a temporada 2017. Trata-se de Erasmo Forte, que assume o comando do Bugre no lugar de Júnior Cearense. O ex-técnico entregou o cargo logo depois da derrota para o Guarani de Juazeiro (5x2), nesse domingo, no estádio Romeirão.

O acerto com o novo treinador, que já comandou equipes como o Porto/PE, Serra Talhada/PE, Bacabal/MA, Potiguar/RN e outros clubes do futebol cearenses como Horizonte, Tiradentes e Uniclinic, aconteceu no final da manhã dessa segunda-feira (6), segundo o gerente de futebol do clube sobralense, Fred Gomes. Ano passado, ele estava no comando do Itapajé. O clube teria entrado em contato com Filinto Holanda, mas a negociação não evoluiu.

"O Erasmo já começa a trabalhar na tarde de hoje (segunda) e vai comandar o time já na quarta-feira (8), contra o Fortaleza", confirmou o dirigente, que também revelou o interesse em contratar novos reforços para o time sobralense. "O Erasmo terá esta partida contra o Fortaleza e vai avaliar o grupo, mas independente disso, estamos buscando um atacante de área e mais um ou dois zagueiros, que são os pontos de maior carência da equipe neste momento. Reconhecemos isso e buscaremos peças no mercado", concluiu.

Desempenho

O Guarany de Sobral não vem fazendo um bom início de temporada. Em cinco jogos, a equipe venceu apenas uma vez, contra o Itapipoca, empatou outra (contra o Uniclinic) e perdeu em outras três oportunidades, para Ferroviário, Ceará e por último para o Guarani de Juazeiro. Além disso, o clube viveu dias turbulentos com a saída do atacante Luiz Carlos, que deixou a equipe após polêmica com a torcida.

O Guarasol recebe o Fortaleza (2º colocado) nesta quarta-feira (8), às 21h30, no estádio do Junco, em Sobral. O Bugre está em situação difícil na competição, sendo apenas o 9º colocado, com apenas quatro pontos ganhos em cinco jogos.